Polskie Radio: у стран «Восточного партнёрства» нет перспектив на членство в ЕС

Но Европа подумает, чем их занять

Государственная радиокомпания Польши опубликовала н а своём сайте интервью с сотрудницей Польского института международных дел (PISM) Эльжбетой Каца (Elżbieta Kaca), автором доклада, в котором даются рекомендации на тему дальнейшего развития «Восточного партнёрства».

«Страны-члены ЕС сейчас обсуждают, что будет с ним после 2020 года: конкретные планы в рамках инициативы Еврокомиссия прописала только до этого срока. Нужно решить, в каком направлении должен развиваться проект самого ЕС. Что же касается перспективы «Восточного партнёрства», то в ближайшее время развивать его будет нелегко. Инициатива лишилась политического импульса, поскольку основные цели, которые были поставлены в 2009 году, уже достигнуты. ЕС подписал с желающими (Грузия, Молдавия, Украина) соглашения об ассоциации и установил с ними безвизовый режим. Сотрудничество с Белоруссией, Арменией и Азербайджаном продолжается», – говорит политолог.

Основная проблема, по её словам, состоит в том, что «у стран-участниц программы нет ни перспектив на членство в ЕС, ни структурных фондов на проведение реформ». При этом государства, подписавшие соглашение об ассоциации, то есть Грузия, Молдавия и Украина, питают большие надежды на интеграцию с Евросоюзом. Они хотят получить перспективу на членство, но сейчас это невозможно, считает Каца. Кроме того, они ожидают получить от Европы и увеличение объёма финансовой помощи на проведение реформ, причём в ближайшее время. И хотя Украина открыто говорит, что планирует вступить в ЕС и НАТО, эта перспектива сейчас нереальна. Украина хотела вступить хотя бы просто в Шенгенскую зону, но это тоже невозможно. Получается, что ни одно из желаний Украины невозможно осуществить, честно говорит Эльжбета Каца и объясняет почему:

«Современная ситуация выглядит менее благоприятной, чем та, в которой в 2009 году родилось «Восточное партнёрство». Во-первых, появились новые проблемы, которые занимают ЕС больше, чем тема восточного соседства. Это, в частности, Брексит, переговоры на тему нового бюджета, конфликт с США, миграционная политика в контексте недавнего кризиса. Многие государства, опасаясь наплыва беженцев, предпочитают разворачивать и финансировать программы развития у своих южных соседей, так что на дискуссии о востоке места не остаётся. А после украинского кризиса многие страны-члены ЕС стали опасаться, что более масштабные предложения для членов инициативы могут спровоцировать дополнительные проблемы с Москвой. Некоторые государства высказывают мнение, что украинский кризис разразился из-за Европы».

По её словам, в самом Евросоюзе по-разному относятся к программе «Восточного партнёрства». Так, например, Польша, страны Балтии и Швеция относятся благожелательно. А Франция, страны Бенилюкса, Австрия, Голландия – скептически. Но хуже всего, по мнению политолога, относится Германия. К тому же почти все страны ЕС против его расширения на восток.

«Польша заинтересована в дискуссии на тему долгосрочных целей «Восточного партнёрства» в 2030-2040-х годах, однако её невозможно начать из-за сопротивления Франции и Германии. Они не хотят более тесной интеграции восточного региона с ЕС», – жалуется Каца, ведь постсоветские страны опять могут уйти под влияние России. И хотя вступление в ЕС, согласно официальным документам, открыто для всех стран, в реальности ни один из участников «Восточного партнёрства» не может подать заявку на членство.

В докладе, подготовленном Польским институтом международных дел (PISM), даются рекомендации по новой программе на ближайшие годы для стран-участниц проекта «ВП», которая должна начаться с 2020 года.

«Мы предлагаем, чтобы ЕС подготовил специальное предложение для Грузии, Молдавии и Украины, а также создал новый формат политического взаимодействия, подразумевающий более частые контакты на уровне высокопоставленных политиков. Можно, например, устраивать встречи министров иностранных дел перед основными ежегодными заседаниями «Партнёрства», можно приглашать глав МИД из стран-партнёров на встречи с европейскими комиссарами. Можно даже приглашать министров из стран-участниц ВП на встречи, посвящённые секторальной политике ЕС. Наши восточные партнёры вполне могли бы участвовать во встречах на тему европейской политики в отношении «Восточного партнёрства», их не стоит приглашать только на совещания, посвящённые законодательным инициативам или выработке позиции ЕС. А государственные чиновники вполне могли бы приезжать на заседания рабочих групп Еврокомиссии», – рассказывает о рекомендациях политолог.

Легко сделать вывод, что все рекомендации сводятся к одному – держать эти страны «на привязи», приглашать «в гости» (иногда), чтобы они не повернули вдруг в сторону России. Главное при этом – найти им занятие, чтобы не думали, в какую сторону можно повернуть. И у польского эксперта есть идея: например, пусть Грузия, Молдова и Украина создадут союз по образу «Вышеградской четвёрки», будет такая региональная коалиция, которая сможет совместно выдвигать предложения. И объяснить им, что «в таком случае их голос в Брюсселе будет звучать громче, им будет легче пробиться со своими требованиями».

Ну и самое главное, по мнению Эльжбеты Каца, это определиться с тем, что можно обещать на ближайшие 20-30 лет.

«Например, Евросоюз мог бы предложить сближение в сфере услуг, цифрового рынка, признания профессиональных квалификаций. Что касается перспектив на членство некоторых участников «Восточного партнёрства», следует подождать более подходящего момента», – констатирует политолог.

То есть в ближайшие 20–30 лет такой подходящий момент не предвидится. А будет ли жив Евросоюз через эти 20 – 30 лет – большой вопрос.