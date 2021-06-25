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Polskie Radio: Санкций ЕС в отношении Москвы и Минска много, но они не работают

25 июня 2021, 13:10  •  65 • Украина
Что можно ещё предпринять, чтобы «наказать» Лукашенко, в Польше пока не придумали
После долгого бездействия на белорусском направлении Евросоюз, наконец-то ввёл санкции в отношении Минска, что было встречено в ЕС с восторгом, говорит польский журналист, писатель и автор документальных фильмов Томаш Гживачевский, интервью с которым опубликовано на сайте Polskie Radio.
Однако журналист хотя и одобряет действия Брюсселя, в то же время уверен – не следует ожидать каких-то серьёзных результатов от введения этих санкций, скорей всего, их не будет. Да и в Брюсселе уже начинают понимать – европейское влияние на ситуацию что в России, что в Белоруссии сегодня минимально.
Polskie Radio напоминает: главы МИД стран Евросоюза одобрили четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии «за жестокие репрессии против собственных граждан и за перехват самолёта, следовавшего по маршруту Афины – Вильнюс в конце мая». По решению ЕС в «чёрный список» было добавлено ещё 78 физических и восемь юридических лиц, а также принято решение о введении экономических санкций.
«Эти санкции вызвали восторженные комментарии аналитиков, журналистов, а также политиков. Думаю, прежде всего, потому, что ЕС долгое время проявлял бездействие в отношении шагов, предпринимаемых режимом Лукашенко. Настоящие действия радуют, потому что хоть что-то происходит. И переломным моментом в политике Евросоюза на белорусском направлении стал арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича», – цитирует Polskie Radio журналиста Томаша Гживачевского.
Однако, по его словам, после первых восторженных комментариев, вызванных введением санкций, мнения разделились и появились вполне закономерные вопросы – насколько эти санкции эффективны, принесут ли они какой-то результат или Брюссель принимает санкционный пакет за пакетом, теша только своё самолюбие? Причём эти вопросы можно задавать не только в отношении Белоруссии, но и в отношении России, отмечает журналист. И сам себе отвечает – к сожалению, все эти санкции не оправдают и небольшой части ожиданий демократического общества Евросоюза.
«Мы все прекрасно отдаём себе отчёт в том, что оказать реальное силовое влияние невозможно. Следовательно, введение этих санкций на самом деле является своего рода Соломоновым решением, однако их эффективность весьма сомнительна», – уверен Гживачевский.
По мнению журналиста, единственная надежда, связанная с этими санкциями, заключается в том, что они ударят по олигархам из ближайшего окружения как президента Лукашенко, так и президента. Но опять же, он вынужден признать – в Белоруссии нет олигархов, а у российских связи с Западом не настолько сильны, чтобы санкции стали ощутимы.
Что можно ещё предпринять, чтобы «наказать» Лукашенко и Путина, журналист не знает.
Соб. корр. ФСК.

Фонд Стратегической Культуры

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