Купленные Польшей американские "Абрамсы" не доедут до России. Варшава решила удалить провокационную цитату министра о танках у "Смоленских ворот".

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя закупку 250 танков "Абрамс" у США, заявил, что техника будет располагаться у "Смоленских ворот" - так называют равнинную местность, расположенную возле границы Польши с Россией и Белоруссией. Позже Минобороны Польши удалило эту цитату.

Телеграм-канал "Расстрельный" отметил, что попытка "запугать" Россию не удалась. Автор также обратил внимание, что "Абрамсы" явно создавались для ведения боя в пустыне, что заметно по внешнему виду танков.

Самая большая в Польше Блендовская пустыня длиной всего лишь в 10 км, а шириной - 4, да и та расположена отнюдь не в восточной части страны, где Министерство обороны страны намерено сосредоточить танки. Клоуны, - пишет он.

Скриншот: Telegram/Расстрельный

"Расстрельный" также заметил, что США уже давно продают "своим сателлитам" списанный военный неликвид, а те радуются американской поддержке. Напомним, что в своё время Польша предлагала США создать на своей земле американскую базу, которую планировалось назвать "Форт Трампа" - в честь Дональда Трампа, который некогда возглавлял Соединённые Штаты.