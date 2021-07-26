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Польские "Абрамсы" не доедут до России. Варшава удалила цитату о "Смоленских воротах"
26 июля 2021, 23:40 • 154 • Политика
Купленные Польшей американские "Абрамсы" не доедут до России. Варшава решила удалить провокационную цитату министра о танках у "Смоленских ворот".
Министр обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя закупку 250 танков "Абрамс" у США, заявил, что техника будет располагаться у "Смоленских ворот" - так называют равнинную местность, расположенную возле границы Польши с Россией и Белоруссией. Позже Минобороны Польши удалило эту цитату.
Телеграм-канал "Расстрельный" отметил, что попытка "запугать" Россию не удалась. Автор также обратил внимание, что "Абрамсы" явно создавались для ведения боя в пустыне, что заметно по внешнему виду танков.
Скриншот: Telegram/Расстрельный
"Расстрельный" также заметил, что США уже давно продают "своим сателлитам" списанный военный неликвид, а те радуются американской поддержке. Напомним, что в своё время Польша предлагала США создать на своей земле американскую базу, которую планировалось назвать "Форт Трампа" - в честь Дональда Трампа, который некогда возглавлял Соединённые Штаты.
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