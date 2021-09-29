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Польские пользователи выступили против независимости от ЕС: "Варшаву ждёт капитуляция"

29 сентября 2021, 00:10  •  40 • Политика
Польские интернет-пользователи неожиданно выступили против независимости страны от ЕС. Они предрекли властям поражение в борьбе с Брюсселем: "Варшаву ждёт капитуляция".
Жители Польши не поддержали попыток своих властей оспорить право на самостоятельность судебной системы. Варшава настаивает, что решение польских судов должно иметь приоритет над решением европейских судов. Аналогичный постулат выдвигается и в отношении польского законодательства.
Руководство Евросоюза в свою очередь настаивает, что Польша должна подчиняться решениям европейских судов и следовать европейскому законодательству, как и другие страны ЕС.
Многие польские интернет-пользователи в этом споре заняли позицию Брюсселя, а не родной страны, пишет портал "Народные новости".
Европейское право выше местных законов. Европейское право стоит на страже верховенства закона в государствах-членах. Оно должно защищать население от таких, как вы, господин министр (министр юстиции Збигнев Зебро - ред.),
- пишет один из комментаторов.
Другой отметил, что польские власти принесли в страну только "хаос и подчинение правосудия своим интересам".
Ещё один комментатор напомнил об обязательствах Польши.
Мы подписали соглашения ЕС, и вы должны их соблюдать! Это написано в нашей Конституции!
- отметил он.

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