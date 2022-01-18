Польские пограничники расстреляли белорусский герб

Польские пограничники по неизвестной причине расстреляли белорусский герб, установленный на пограничном столбе. Кто и зачем совершил надругательство над государственным символом Белоруссии?

Власти Белоруссии обнаружили пограничный столб уже повреждённым. На металлическом барельефе, изображающем герб республики, а также на самом столбе видны вмятины и пробоины. Рядом валялись металлические шарики, которыми, очевидно, и велась стрельба.

Утром в Гродненском районе пограничным нарядом при несении службы на участке границы вблизи заставы имени В. М. Усова обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Белоруссии в виде пробоин,

- говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии.

Ведомство уже возбудило уголовное дело по статье "Надругательство над государственными символами".

Подозрение пало на польских пограничников, поскольку пострадавший столб находится неподалёку от польской пограничной заставы. И именно в её сторону повёрнут герб.

Напомним, что отношения между Белоруссией и Польшей обострились в 2020 году, когда Варшава предприняла попытку осуществить госпереворот на территории соседней страны, координируя действия белорусской оппозиции. В 2021 году в двусторонних отношениях наметился новый кризис, когда со стороны Белоруссии в Польшу направились толпы мигрантов. Варшава обвинила Минск в том, что тот специально спровоцировал миграционный кризис. Белоруссия ответила, что не стала препятствовать потокам мигрантов, поскольку те никак не нарушают законодательство республики, а миграционный кризис устроили США, когда начали выводить войска из Афганистана.