Польские наёмники готовят акции по запугиванию жителей Донбасса

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наёмников из Польши.

Военные из Польши прибыли на подконтрольную Киеву территорию Донбасса для участия в провокациях, сообщил официальный представитель управления народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

В распоряжении защитников Донбасса появились данные разведки. Две группы вооружённых людей заметили в районе населённого пункта Попасная - в каждой из групп по 20 человек, все они были "в смешанной форме одежды тактического типа".

Указанные лица разговаривали на польском языке, добавил Басурин. В разведке уверены, что польские наёмники прибыли для "выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады". Более того, известно, что им поставлены конкретные цели. В частности, это проведение совместгно с украинскими силами спецопераций точечных диверсионно-террористических актов - поляки должны вывести из строя объекты жизнеобеспечения, социальную инфраструктуру. Кроме того, отдельная задача - это запугивание местного населения, добавил Басурин.

Вероятно, удар попытаются нанести по объектам гражданской инфраструктуры, чтобы вынудить военных ДНР на ответные действия:

Эти действия украинская сторона, оправдываясь в глазах мирового сообщества, попытается использовать как предлог для начала боевых действий, - заявил Басурин.

Польские подразделения прибыли под видом инструкторов.