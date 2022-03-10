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Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – немецкий политолог

10 марта 2022, 03:00  •  130 • Политика
Эксперт по безопасности Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер считает, что польские истребители, оказавшись в распоряжении Киева, только продлят агонию Украины. Зато Госсекретарь США Энтони Блинкен может поплатиться за данную ситуацию креслом.
Боевые МиГ-29 Польша отказалась передать Украине напрямую. В МИД этой страны заявили, что могли бы перегнать самолёты на американскую авиабазу Рамштайн. В ответ на это представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что не оценивает "предложение Польши как разумное". Госсекретарь Энтони Блинкен вообще выразил недоумение.
Как он отметил в ходе брифинга после встречи с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, США "просто неясно, какое существенное обоснование в том, чтобы сделать это тем образом, который был предложен".
Штефан Майстер в интервью порталу Ntv.de проанализировал ситуацию. Он отметил, что Украина оказывает колоссальное давление на страны НАТО. Причём давление и политическое, и моральное. Украинский президент требует на создания бесполётной зоны над территорией Незалежной. НАТО не хотело бы делать этот шаг, что и хотел показать Блинкен своим заявлением.
По мнению немецкого политолога, нынешний госсекретарь США вполне может лишиться своего кресла из-за данной ситуации. Тем более, что президент Соединённых Штатов Джо Байден неоднократно давал понять, что Североатлантический альянс не должен быть втянут в ситуацию на Украине в активной роли, чтобы не вступать в прямую конфронтацию с Россией как с ядерной державой.
"То, что мы сейчас наблюдаем, - это торг, торг между государствами", - считает Майстер.
Страны НАТО перекладывают друг на друга тяжёлое решение о поставке польских истребителей, так как понимают, чем это может обернуться.
"Украине будет трудно победить", - заявил о своих сомнениях политолог.
Он добавил, что дополнительные истребители продлили бы агонию Украины, одновременно с этим Россия отреагировала бы достаточно жёстко.

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