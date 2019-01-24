Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Остановить Израиль можно только так, как когда-то остановили США во Вьетна...
Список врагов Мадуро: Грузия поддержала лжепрезидента Венесуэлы
"Миша, ну не завидуй": Ходорковского одёрнули после комментария о пров...
Почему США в стратегии разведки объявили главным противником Россию
Главная / Украина

Польские дипломаты восхваляют убийц православных священников

24 января 2019, 11:09  •  90 • Украина
Официальные представители Польши чествует «героев» мятежа 1863 года
Польские и литовские дипломаты, а также члены польских общественно-патриотических организаций отметили во Львове и Варшаве 156-летие польского мятежа 1863 г. (так называемое Январское восстание).
«Сегодня мы можем гордиться тем, что Польша – независима, и здесь, вместе с украинцами и литовцами, мы можем у креста повстанцам возложить венки», – произнёс посол Польши на Украине Ян Пекло в крепости Косой капонир, где в своё время содержались арестованные мятежники.
Мятеж 1863 года остаётся элементом пропагандистских манипуляций Варшавы. События 156-летней давности Польша хочет представить как пример единения поляков, литовцев, белорусов и украинцев против Российской империи. Посол Пекло постоянно заявляет, что поляки проливали в XIX в. кровь за свободную Украину, а в XXI в. на Донбассе украинцы проливают кровь за свободную Польшу.
На самом деле мятеж 1863 года был поднят польской шляхтой и представителями полонизированной литовской аристократии. Целью восстания было возрождение Речи Посполитой от Балтики до Чёрного моря. Этнические польские территории никогда не достигали черноморского побережья, но поляки хотели выйти к Чёрному морю за счёт поглощения территории Малороссии.
Ни о какой «свободе для украинцев» речь не шла, но шляхта пыталась завлечь на свою сторону малорусское и белорусское крестьянство. Сигизмунд Сераковский, один из предводителей мятежа из волынских поляков, чтобы понравиться малорусскому населению, специально называл себя «украинцем с правого берега Днепра», хотя до мозга костей был польско-католическим шовинистом.
Прокламации и газеты с лозунгами о том, что польский повстанец несёт волю крестьянам, печатались латинским шрифтом и намеренно упрощённым слогом. Для шляхты у мятежников были другие газеты. Например, «Знамя свободы», где говорилось о великом будущем Речи Посполитой за счёт поглощения Малороссии и Белоруссии, их полонизации и окатоличивания. Поджоги церквей и убийства православных священников были нормой для поляков. Особенно нашумевшим было убийство настоятеля храма Даниила Конопасевича, которого повесили во дворе собственного дома и запретили жене и сыну снимать труп, дабы он висел в назидание другим.
Сегодня Польша устами своих официальных представителей восхваляет мятежников-убийц 1863 года.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

90
Источник
Похожие новости
23 января 2019, 18:39
Верховный суд Украины начал рассмотрение жалобы защиты Вышинского на арест
23 января 2019, 15:24
Украина вышла из ряда соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках СНГ
23 января 2019, 20:24
На Украине заявили о подорожании некоторых продуктов на 542% за четыре года
Загрузка...
23 января 2019, 13:54
Кандидат в президенты Украины предложил соперникам сдать анализы на наркотики
24 января 2019, 02:54
Франция намерена вернуть мировой статус французскому языку
23 января 2019, 13:54
Турция уведомила Украину о визите консулов в Крым
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
24 января 2019, 02:54
"Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам": Армия Венесуэлы обратилась к &...
24 января 2019, 02:54
Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины
24 января 2019, 02:54
«72 часа, чтобы покинуть страну»: Мадуро обвинил Вашингтон в попытке госпереворота и ...
24 января 2019, 02:54
Венесуэла станет Сирией-2? Право на применение вооружённых сил за рубежом у России ес...
24 января 2019, 01:24
Казахстан: Забыть о русских и сменить название
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2019, 17:39
США и Северный морской путь: право имеют. Но не могут
17 января 2019, 12:54
Bloomberg: Путина встречают в Белграде как героя
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сердюкова и Васильевой
18 января 2019, 12:24
Ракеты «Калибр» готовятся мстить Штатам за потери «Вагнера»
22 января 2019, 20:54
Применение С-300 сирийскими ПВО гарантирует уничтожение израильских истребителей: Почему в Сирии ещё не заработали в полную силу российские комплексы
23 января 2019, 13:54
Пушков рассекретил "план Тимошенко" по захвату Крыма с помощью Трампа
18 января 2019, 14:24
Лавров прокомментировал предложения Германии по Керченскому проливу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.