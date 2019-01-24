Польские дипломаты восхваляют убийц православных священников

Официальные представители Польши чествует «героев» мятежа 1863 года

Польские и литовские дипломаты, а также члены польских общественно-патриотических организаций отметили во Львове и Варшаве 156-летие польского мятежа 1863 г. (так называемое Январское восстание).

«Сегодня мы можем гордиться тем, что Польша – независима, и здесь, вместе с украинцами и литовцами, мы можем у креста повстанцам возложить венки», – произнёс посол Польши на Украине Ян Пекло в крепости Косой капонир, где в своё время содержались арестованные мятежники.

Мятеж 1863 года остаётся элементом пропагандистских манипуляций Варшавы. События 156-летней давности Польша хочет представить как пример единения поляков, литовцев, белорусов и украинцев против Российской империи. Посол Пекло постоянно заявляет, что поляки проливали в XIX в. кровь за свободную Украину, а в XXI в. на Донбассе украинцы проливают кровь за свободную Польшу.

На самом деле мятеж 1863 года был поднят польской шляхтой и представителями полонизированной литовской аристократии. Целью восстания было возрождение Речи Посполитой от Балтики до Чёрного моря. Этнические польские территории никогда не достигали черноморского побережья, но поляки хотели выйти к Чёрному морю за счёт поглощения территории Малороссии.

Ни о какой «свободе для украинцев» речь не шла, но шляхта пыталась завлечь на свою сторону малорусское и белорусское крестьянство. Сигизмунд Сераковский, один из предводителей мятежа из волынских поляков, чтобы понравиться малорусскому населению, специально называл себя «украинцем с правого берега Днепра», хотя до мозга костей был польско-католическим шовинистом.

Прокламации и газеты с лозунгами о том, что польский повстанец несёт волю крестьянам, печатались латинским шрифтом и намеренно упрощённым слогом. Для шляхты у мятежников были другие газеты. Например, «Знамя свободы», где говорилось о великом будущем Речи Посполитой за счёт поглощения Малороссии и Белоруссии, их полонизации и окатоличивания. Поджоги церквей и убийства православных священников были нормой для поляков. Особенно нашумевшим было убийство настоятеля храма Даниила Конопасевича, которого повесили во дворе собственного дома и запретили жене и сыну снимать труп, дабы он висел в назидание другим.

Сегодня Польша устами своих официальных представителей восхваляет мятежников-убийц 1863 года.