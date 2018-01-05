Польская рука Вашингтона: как переделать Европу под себя

«Центральную Европу надо заново переформатировать, и эта задача ложится на плечи всех её народов, особенно на Польшу, учитывая её размеры и экономическую мощь», – заявил министр обороны Польши Антоний Мачеревич.

По словам Мачеревича, переделывать заново Европу полякам помогут американцы. Их участие в процессе «даст новый импульс будущим изменениям в Европе». Прыть польского министра можно понять вполне однозначно – американцам это в первую очередь и надо.

Под «будущими изменениями» Мачеревич подразумевает польский проект Троеморья – создания антироссийского буфера из государств, расположенных между Адриатикой, Балтикой и Чёрным морями.

«Это вовсе не случайно, что Польша вместе с Хорватией выдвинули идею Троеморья, продолжая традиции межвоенного Междуморья», – самодовольно подчеркнул Мачеревич. Автором проекта Междуморья, как известно, был польский диктатор Юзеф Пилсудский, мечтавший о покорении украинцев, белорусов и литовцев. Когда с этим не получилось, он «пошёл в обход» – поддержал их самостийность, надеясь в будущем всё же затащить эти народы в возрождённую Речь Посполитую. Диктатор был уверен: ослабленные самостийностью, Украина, Белоруссия и Литва будут вынуждены шаг за шагом уступать Польше, вплоть до утраты собственного суверенитета.

Выступление Мачеревича – это своего геополитический катехизис польского экспансионизма, рассчитывающего опереться на США. Шляхетская пылкость рисует министру обороны Польши заманчивые образы прошлого величия Польской короны, и ему кажется, что XXI век – подходящее время для повторения эксперимента.

Вот только согласится ли Германия с тем, что на востоке Европы возьмутся хозяйничать поляки? У Германии ведь в отношении Восточной Европы есть свои планы.

За призывом Антония Мачеревича к переделке Центральной Европы слишком заметна рука Вашингтона, где администрация Трампа рассчитывает потеснить Германию в Евросоюзе. А призрак «новой Речи Посполитой», раскинувшейся «от моря до моря», – это новая кровь и новые жертвы.