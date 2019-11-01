Польская Православная Церковь сказала "нет" украинской ПЦУ

Польская Православная Церковь обвинила созданную из раскольников-националистов "Православную церковь Украины" (ПЦУ) в нарушении "евхаристического единства всего православия" и отказалась признавать её.

При этом в Польской Церкви подчеркнули, что не против идеи предоставления Украине автокефалии. Однако это должно быть сделано на основе догматических и канонических норм и для всей Церкви, а не для группы отступников-раскольников, подчёркивается в заявлении.

"Отступники от учения Святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего Православия", - говорится на сайте Польской Церкви.

Напомним, что так называемая "новая церковь" Украины, или ПЦУ, была создана в начале 2019 года из нескольких сект украинских раскольников при активном лоббировании экс-президента Украины Петра Порошенко. Константинополь предоставил лжецеркви автокефалию в обмен на храмы и переподчинение себе новообразованной организации.