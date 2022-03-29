Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Что происходит в Изюме?
Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога
Главная / В мире

Польская оппозиция обвиняет власти в намерении спровоцировать войну с Россией

29 марта 2022, 15:20  •  119 • В мире
В Польше оппозиционное объединение «Конфедерация» устами своего лидера Роберта Винницкого обвинила польские власти в желании втянуть страну в ненужную войну с Россией. Так «конфедераты» отреагировали на инициативу вице-премьера и главы правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского ввести на Украину «миротворческую миссию» НАТО.
«То, что сделал председатель ПиС и вице-премьер...- это компрометация Польши и выставление её на посмешище на международной арене. Качиньский совершает движения, не согласованные с союзниками [по НАТО] и которые вызывают смех у президента Украины...Призываем Качиньского не быть более проукраинским, чем Владимир Зеленский»,
- отметил Винницкий.
Депутат Кулеша, в свою очередь, подчеркнул, что польское правительство во главе с вице-премьером Качиньским сильнее хочет втянуть Польшу в войну, чем президент Украины. «Это свидетельствует, что государством управляет фракция войны», – подытожил Кулеша.
За стремлением Варшавы ввести на Украину под видом миротворцев войска НАТО скрывается желание обеспечить себе контроль над украинской территорией с целью сохранения т.н. стратегической глубины, то есть буферной зоны, отделяющей Польшу от России. Такая зона должна управляться политиками русофобской направленности, иначе Польша не видит смысла в её наличии. «Миротворческая миссия» НАТО нужна Польше как раз для того, чтобы сохранить идеологический контроль над политическими процессами на Украине и не позволить прийти к власти пророссийским силам.
Зеленский идею Качиньского тоже не поддержал. Он заявил, что Украине не нужны замороженные конфликты. А это как раз то, к чему стремится Польша.
Соб. корр. ФСК
Фото: Р. Винницкий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


119
Источник
Похожие новости
28 марта 2022, 22:25
Отчаявшийся отец высказал президенту Франции правду: Путин ни при чём
28 марта 2022, 20:40
Британский журналист одобрил пытки пленных на Украине
28 марта 2022, 17:05
«Ответственная политика»: почему в ФРГ заявляют о невозможности введения эмбарго на энергоносители из России
29 марта 2022, 02:25
Принципиальные вопросы: чего ожидать от нового раунда переговоров России и Украины в Стамбуле
29 марта 2022, 07:40
«Подготовка провокаций»: как на Западе хотят расследовать военные преступления на Украине
28 марта 2022, 18:20
Обращение к Красному Кресту. Русские потребовали от МККК открыть глаза на бесчинства неонацистов
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солда...
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "...
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
29 марта 2022, 06:00
"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зв...
29 марта 2022, 06:00
Сенаторы США придумали способ унизить Россию через украденное золото
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2022, 16:15
Правду о трагедии MH17 не получится замолчать: "Рушится американская спецоперация"
28 марта 2022, 09:35
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются к сослуживцам
26 марта 2022, 15:00
Почему не трогают Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ
26 марта 2022, 19:05
Кадыров задал лидерам Европы неудобный вопрос в лоб: "Серьёзно, ответьте"
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
23 марта 2022, 09:25
Бандеровский террор на официальном уровне: шокирующий документ из Одессы
24 марта 2022, 14:00
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лаврову
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.