В Польше оппозиционное объединение «Конфедерация» устами своего лидера Роберта Винницкого обвинила польские власти в желании втянуть страну в ненужную войну с Россией. Так «конфедераты» отреагировали на инициативу вице-премьера и главы правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского ввести на Украину «миротворческую миссию» НАТО.

«То, что сделал председатель ПиС и вице-премьер...- это компрометация Польши и выставление её на посмешище на международной арене. Качиньский совершает движения, не согласованные с союзниками [по НАТО] и которые вызывают смех у президента Украины...Призываем Качиньского не быть более проукраинским, чем Владимир Зеленский»,

- отметил Винницкий.

Депутат Кулеша, в свою очередь, подчеркнул, что польское правительство во главе с вице-премьером Качиньским сильнее хочет втянуть Польшу в войну, чем президент Украины. «Это свидетельствует, что государством управляет фракция войны», – подытожил Кулеша.

За стремлением Варшавы ввести на Украину под видом миротворцев войска НАТО скрывается желание обеспечить себе контроль над украинской территорией с целью сохранения т.н. стратегической глубины, то есть буферной зоны, отделяющей Польшу от России. Такая зона должна управляться политиками русофобской направленности, иначе Польша не видит смысла в её наличии. «Миротворческая миссия» НАТО нужна Польше как раз для того, чтобы сохранить идеологический контроль над политическими процессами на Украине и не позволить прийти к власти пророссийским силам.

Зеленский идею Качиньского тоже не поддержал. Он заявил, что Украине не нужны замороженные конфликты. А это как раз то, к чему стремится Польша.