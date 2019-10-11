Польская награда за ненависть

…и литовский манифест противостояния России

Власти Литвы, Латвии и Эстонии в плане претензий к России опережают на Западе всех. И Рига, и Таллин, и Вильнюс не понимают, как «цивилизованные европейские лидеры могут быть расположены к диалогу с Москвой на фоне её неприкрытой агрессивности и стремления возродить СССР».

Президент ассоциации прибалтийских исследований петербургский профессор Николай Межевич уверяет, что в каждой из этих трёх стран существует угроза создания собственных «ДНР». Дескать, в Литве на это могут пойти местные поляки с их претензиями на автономию Виленского края. В Латвии есть русская Латгалия. В Эстонии – пограничная с Российской Федерацией Нарва… Если Донбасс приобретёт особый статус как форму автономии, а выборы в ЛНР и ДНР состоятся, Украина сделает большой шаг к капитуляции, убеждены прибалтийские политики. Мол, «особый статус» Донбасса может стать часовым механизмом, который со временем подорвёт в Прибалтике польскую и русские мины замедленного действия.

В этом прибалтийском хоре солирует Вильнюс. Президент Литвы Гитанас Науседа в своём докладе на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН много места уделил России. Он подчёркивал: российская угроза сохраняется, она направлена против мирового сообщества; Россия «продолжает дестабилизировать соседние страны»; Москва не сделала ничего, чтобы заслужить доверие.

Российское посольство в Литве обратило внимание на эту речь Науседы: «…текст «российской части» выступления подготовлен «специалистами», поднаторевшими на выстраивании и реализации жёсткого антироссийского курса официального Вильнюса. Не случайно… он выглядит как своего рода манифест противостояния России по всем азимутам, «дорожной картой», ведущей наши двусторонние отношения в полный тупик…» – заявили в посольстве.

По словам российских дипломатов, они готовы ждать, когда Литва начнёт искать выход из тупика. Однако сколько можно ждать?

Главным генератором русофобии в Прибалтике является не Науседа, не преклоняющийся перед легионерами SS президент Латвии Эгилс Левитс, не эстонка Керсти Кальюлайд, чьи министры сожалеют об освобождении Эстонии в 1944 году от немецкой оккупации, а бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, у которой за плечами – прекрасное советское прошлое.

В начале октября Грибаускайте попыталась превратить варшавский форум по безопасности в выставку европейской русофобии. За особые заслуги в этом деле поляки удостоили «янтарную леди» титула «Рыцарь Свободы». Во время церемонии вручения награды Грибаускайте дала себе волю: «После аннексии Крыма военная угроза сконцентрировалась на востоке. Агрессивность [Кремля] коснулась не только Украины, но и предсказуемо коснётся любого, кто не думает так же, как Кремль, не признаёт его силу, кто не оккупирован и не зависит от Москвы. Благодаря России и Путину уже не надо доказывать нашим западным партнёрам важность нашего региона и агрессивность нашего соседа. Передислокация солдат НАТО в балтийские страны важна, потому что отрезвляет агрессора, шлёт ему сигнал о союзническом единстве и готовности ответить на военную авантюру».

Член российского Совета Федерации Олег Морозов когда-то поставил диагноз людям, думающим, как Грибаускайте: «Это судьба – маленькие и гордые страны живут за счёт того, что торгуют русофобией. Награда за ненависть – особая, особой ценности награда».

Да, Даля Грибаускайте продаёт воздух, но этот воздух покупают! Ни продавец, ни покупатели даже не хотят представить, что произойдёт с той же Литвой в случае большого военного конфликта в Европе. И будет на тот момент на литовских полигонах 25 американских танков или их окажется 150, не имеет ровным счётом никакого значения. «Придут два рыцаря и вытопчут эту клумбу», – прокомментировал тему Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Полковник знает, о чём говорит.

Знает об этом и Грибаускайте, она изучала когда-то курс «Всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне». Тем не менее литовский «рыцарь свободы» пытается продать президенту Трампу, канцлеру Меркель, президенту Макрону и всей европейской компании большую войну против России. И не будем заблуждаться: Запад слышит её, а не дипломатов в Вильнюсе, готовых чего-то ждать.

У Литвы есть только два способа повысить свой геополитический статус. Первый – диалог с Россией, который, как видно из доклада президента Науседы в ООН, далеко за горами. Второй – диспозиция в наступающих передовых цепях в атаках (пока информационных) против России. А ведь между первым и вторым придётся выбирать. Третьего не дано.

Кстати, поляки лучше литовцев отдают себе отчёт в том, что их страна тоже попадает в пределы «клумбы», о которой говорил Клинцевич. Довести противостояние с Россией до максимально высокой температуры, но не перейти Рубикон – вот политика Варшавы. И, не скрывая насмешки, поляки ставят «рыцаря свободы» Грибаускайте в один ряд с Ходорковским, осуждённым в прошлом по уголовной статье, и Саакашвили – давно уже политическим трупом. Все трое – обладатели одного польского титула.

Кто-то спросит: а стоит ли говорить об этих, вычеркнутых из политики? Я уверен – стоит. Возня «на восточном направлении» не прекращается. «Соединенные Штаты Америки готовы помочь центрам кибернетического нападения, которые расположены в Эстонии и Литве, напасть на энергетическую инфраструктуру Северо-Запада России», – утверждает упомянутый выше петербургский профессор. По его словам, Эстония может «превентивно» напасть на компьютерные системы Ленинградской АЭС. Может или не может Эстония на кого-то напасть, оставим судить Межевичу, но нельзя не заметить следующее. В октябре 2018 года руководство НАТО приняло решение создать кибернетические силы с задачей нанесения ударов по противнику в рамках выполнения статьи 5 договора НАТО о коллективной обороне; в Таллине с 2008 года действует кибернетический центр НАТО, а с 2018 года – Кибернетическое командование Сил обороны Эстонии; в Риге с 2015 года работает офис Центра стратегических коммуникаций НАТО – Stratcom; в июле сего года правительство Литвы заявило, что рассматривает вопрос о финансировании регионального центра кибербезопасности в Каунасе. И так далее.

Фундамент политики США/НАТО «на восточном направлении» укрепляется постоянно.