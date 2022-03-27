Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут...
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось ...
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки&q...
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Главная / В мире

Польская карта со Львом и Ровно. Русские усмехнулись: "Гиена Европы ничего не получит"

27 марта 2022, 12:00  •  368 • В мире
В рунете вновь затеяли обсуждение из-за карты на поезде "Железных дорог Польши". На ней изображены западноукраинские города, включенные в состав Польши.
В соцсетях не стихает дискуссия из-за карты, размещенной на поезде из Польши. На ней обозначена карта, где западноукраинские города Львов, Луцк и Ровно включены в состав Польши.
Карта периодически обсуждается в последние годы, но стала особенно актуальной на фоне предложения Польши ввести миротворцев в западную Украину.
"Какая-то странная карта на польском поезде. А может и не странная", - задал повод для обсуждения автор телеграм-канала "Голос Мордора".
Подписчики откликнулись на это в комментариях. Многие стали указывать, что поляки в своих территориальных чаяниях, по всей видимости, намереваются посягнуть на Львов. Пользователи указали, что Львов – это русский город, а потому полякам не на что рассчитывать.
В целом, полагают комментаторы, все надежды Польши могут и дальше оставаться на карте.
"Странная [карта], но гиена Европы ничего не получит, её вообще скоро не будет", "Пора напомнить зарвавшимся панам их место во вселенной", "Зачем обращать внимание на фантомные боли пшеков. Надо на вагонах РЖД нарисовать карту России, где Финляндия, Польша и Аляска в составе России. Это будет наш ответ", - язвительно шутят подписчики в комментариях.
Ранее в МИД России прокомментировали идею Польши отправить миротворческий контингент на Западную Украину. Глава ведомства Сергей Лавров не исключил, что инициатива правительства Польши может быть продиктована стремлением Варшавы взять под контроль Западную Украину.
"Я не исключаю, что если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основы таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмет под контроль Западную Украину во главе с Львовом. И там будет оставаться длительный период. Мне кажется, план-то в этом и заключается", — предположил Лавров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


368
Источник
Похожие новости
26 марта 2022, 03:55
Сначала газ за рубли, потом - отставка: Польская PGNiG потеряла главу компании
27 марта 2022, 00:15
«Челночная дипломатия»: зачем Макрон инициировал план эвакуации жителей Мариуполя
25 марта 2022, 22:05
Дефицит горчицы, подсолнечного масла и рыбы: Запад застонал от санкций против России
25 марта 2022, 20:20
ВСУ не стали врать в угоду "змагарам": "Силы у противника? Конечно, есть"
25 марта 2022, 22:05
Дальнобойщики оказались в заложниках на Украине. Освободить удалось пока шестерых
26 марта 2022, 08:30
«Имитация военной деятельности»: зачем ЕС принял новую оборонную стратегию
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 марта 2022, 02:40
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
27 марта 2022, 02:40
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
27 марта 2022, 00:55
Путин обратился к росгвардейцам на спецоперации: "Хорошо знаю"
27 марта 2022, 00:55
В ЕС запутались в показаниях о России. Захарова: "Я бы балансировку колёс им не ...
27 марта 2022, 00:15
«Челночная дипломатия»: зачем Макрон инициировал план эвакуации жителей Мариуполя
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2022, 15:00
Почему не трогают Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ
23 марта 2022, 15:15
В Москве начались консультации, посвящённые будущему украинской территории
24 марта 2022, 06:25
Чему британцы учили украинских солдат в Донбассе: Тайник с документами выдал неудобную правду
20 марта 2022, 23:55
Русские военные совершили мощный рывок в Донбассе: Крупный нацбатальон почти разгромлен
26 марта 2022, 22:35
Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога
23 марта 2022, 01:45
"Осталось зачистить окраины": Военкор из окопа рассказал о главной победе дня
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.