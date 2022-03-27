Польская карта со Львом и Ровно. Русские усмехнулись: "Гиена Европы ничего не получит"

В рунете вновь затеяли обсуждение из-за карты на поезде "Железных дорог Польши". На ней изображены западноукраинские города, включенные в состав Польши.

В соцсетях не стихает дискуссия из-за карты, размещенной на поезде из Польши. На ней обозначена карта, где западноукраинские города Львов, Луцк и Ровно включены в состав Польши.

Карта периодически обсуждается в последние годы, но стала особенно актуальной на фоне предложения Польши ввести миротворцев в западную Украину.

"Какая-то странная карта на польском поезде. А может и не странная", - задал повод для обсуждения автор телеграм-канала "Голос Мордора".

Подписчики откликнулись на это в комментариях. Многие стали указывать, что поляки в своих территориальных чаяниях, по всей видимости, намереваются посягнуть на Львов. Пользователи указали, что Львов – это русский город, а потому полякам не на что рассчитывать.

В целом, полагают комментаторы, все надежды Польши могут и дальше оставаться на карте.

"Странная [карта], но гиена Европы ничего не получит, её вообще скоро не будет", "Пора напомнить зарвавшимся панам их место во вселенной", "Зачем обращать внимание на фантомные боли пшеков. Надо на вагонах РЖД нарисовать карту России, где Финляндия, Польша и Аляска в составе России. Это будет наш ответ", - язвительно шутят подписчики в комментариях.

Ранее в МИД России прокомментировали идею Польши отправить миротворческий контингент на Западную Украину. Глава ведомства Сергей Лавров не исключил, что инициатива правительства Польши может быть продиктована стремлением Варшавы взять под контроль Западную Украину.

"Я не исключаю, что если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основы таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмет под контроль Западную Украину во главе с Львовом. И там будет оставаться длительный период. Мне кажется, план-то в этом и заключается", — предположил Лавров.