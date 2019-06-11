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Польская Gazeta Wyborcza заранее назначила преемника Путина и объявила войну Белоруссии с Казахстаном
11 июня 2019, 12:39 • 133 • Политика
В то время, как в Европе будут в очередной раз выбирать в 2024 году Европарламент, в России уже пройдет инаугурация нового президента. И это является серьезной опасностью для Запада, которому будет угрожать "призрак кровавой российской смуты". На всякий случай польская Gazeta Wyborcza заранее назначила преемника Путина и, чего уж там, объявила войну Казахстану и Белоруссии.
Запад заранее готовится к президентским выборам, которые пройдут в России в 2024 году. Методы "подготовки" самые разные – от попыток "раскачивания ситуации" в стране через "спящих агентов" до публикации "страшных историй" о том, что над Россией уже "кружит призрак кровавой смуты", которая "обязательно" произойдет, когда у власти будет "утверждаться преемник".
Именно об этом в своем материале для польского издания Gazeta Wyborcza пишет журналист Вацлав Радзивинович, к слову, лишенный аккредитации в России в 2015 году.
"Призрак кровавой смуты" пугает поляка
Как утверждает Радзивинович, в момент президентских выборов и "утверждения у власти преемника" Россия будет переживать "период политической турбулентности". И влияние так называемой "проблемы-2024" в стране якобы ощущается "уже сейчас".
А дальше автор углубляется в довольно пространные воспоминания о событиях 20-летней давности, когда преемника себе "выбирал" Борис Ельцин, тот самый президент, второй срок которого у власти был обеспечен американскими политтехнологами. С тех пор западные "советчики" в Кремле больше не пользуются популярностью - скорее, наоборот. И именно поэтому выборы в России, особенно президентские, заранее вызывают у Запада истерику.
По словам польского журналиста, в 1999 году Кремль якобы решил выяснить, как политики, олигархи и СМИ смогут поддержать преемника Ельцина, или, как его называет Радзивинович, "помазанника", имени которого, утверждает журналист, "никто не знал". Однако западных соседей это не очень тревожило, ведь сам Ельцин старался "сохранить демократическое лицо" страны и теплое место в "Большой восьмерке", которое было получено Москвой исключительно за его, Ельцина, "заслуги".
Никто и не подозревал, что ельцинский "демократический костюм" сменит военная форма, по большей части – полевая. Расшифровывая завуалированный в словах журналиста смысл, добавим: никто на Западе не ждал, что Россия захочет обрести самостоятельность.
"Силовики в Кремле" вместо послушного Ельцина
И вот теперь, печалится автор, "в Кремле задают тон силовики", подростков "завлекают в ряды Юнармии", а победа 1945 года "приобретает сакральный смысл". Действительно, поневоле Радзивиновичу приходится вздыхать, вспоминая послушную "ельцинскую" Россию.
Кого же видит журналист в роли преемника нынешнего президента Владимира Путина? Только "человека в военной форме", конечно. Потому он предлагает рассмотреть кандидатуру Алексея Дюмина, губернатора Тульской области, в недавнем прошлом - командующего Силами специальных операций РФ, которые под его началом в 2014 году провели "блестящую с военной точки зрения операцию по захвату Крыма".
Однако, продолжает нагнетать автор, вполне может сложиться так, что никакого преемника и не понадобится, мол, "кремлевские ястребы" предпочли бы, чтобы страной и дальше управлял Путин. Но это "будет непросто", потому что сейчас "граждане России чувствуют себя обманутыми" из-за повышения пенсионного возраста и снижения реальных доходов.
В ответ на это, утверждает Радзивинович, "Кремль не велит социологам" сообщать народу реальные результаты опросов. Ведь на самом-то деле, продолжает фантазировать автор, Путина поддерживает "меньше 30% населения".
Польша объявляет войну. Заранее
Дальше фантазия автора бьет еще более мощным фонтаном: Радзивинович договорился до того, что "предполагаемый преемник" Дюмин, чтобы "стать национальным героем", устроит "маленькую победоносную войну" - "новую украинскую экспедицию" или даже "набег на эстонскую Нарву".
Поэтому, продолжает нагнетать польский журналист, новому руководству Евросоюза надо "приготовиться к тому", что "российское ружье" в предвыборном "спектакле" возьмет да и выстрелит в Грузии, Белоруссии или даже в Казахстане.
Предполагая, что читатели Gazeta Wyborcza к этому моменту повествования еще не достаточно прониклись пониманием "угрозы со стороны России", автор материала сгущает краски еще сильнее.
Завершая свой "триллер по-польски", Радзивинович выражает надежду на то, что верх в России "все-таки возьмут либералы", которые, как он считает, "вытащили российскую экономику, попавшую в "тотальный шторм".
Добавим: до президентских выборов в России – почти пять лет. А пугать европейского обывателя "российской угрозой" и "ружьем, которое обязательно выстрелит", начинают уже сейчас.
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