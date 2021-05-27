Польская демонстрантка мощно поддержала Протасевича и стала мемом. "Теперь ему точно легче"

Польская демонстрантка мощно поддержала Романа Протасевича на акции в Варшаве и стала мемом. Она прокомментировала ситуацию в интервью журналистам громким и протяжным "А-а-а!": "Теперь белорусскому оппозиционеру точно стало легче".

В рубрике "Новый мем" на телеканале Царьград показали неожиданное видео с акции в Варшаве в поддержку белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Он является одним из основателей скандального Telegram-канала Nexta. Протасевич скрывался в Польше, а на родине был объявлен в розыск.

Оппозиционер находился на борту рейса авиакомпании Ryanair, который 23 мая следовал из Афин в Вильнюс, но вынужденно сел в Минске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

Информация не подтвердилась. Между тем на родине молодой человек был задержан. На этом фоне в польской столице развернулась демонстрация, участники которой требовали отпустить Протасевича.

Особенно отличилась одна из протестующих, которая прокомментировала ситуацию в интервью журналистам громким и протяжным криком: "А-а-а!".