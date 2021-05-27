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Польская демонстрантка мощно поддержала Протасевича и стала мемом. "Теперь ему точно легче"
27 мая 2021, 17:55 • 252 • Политика
Польская демонстрантка мощно поддержала Романа Протасевича на акции в Варшаве и стала мемом. Она прокомментировала ситуацию в интервью журналистам громким и протяжным "А-а-а!": "Теперь белорусскому оппозиционеру точно стало легче".
В рубрике "Новый мем" на телеканале Царьград показали неожиданное видео с акции в Варшаве в поддержку белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
Он является одним из основателей скандального Telegram-канала Nexta. Протасевич скрывался в Польше, а на родине был объявлен в розыск.
Оппозиционер находился на борту рейса авиакомпании Ryanair, который 23 мая следовал из Афин в Вильнюс, но вынужденно сел в Минске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.
Информация не подтвердилась. Между тем на родине молодой человек был задержан. На этом фоне в польской столице развернулась демонстрация, участники которой требовали отпустить Протасевича.
Особенно отличилась одна из протестующих, которая прокомментировала ситуацию в интервью журналистам громким и протяжным криком: "А-а-а!".
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