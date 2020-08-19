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Польская авиакомпания отказалась пускать на борт экс-соперника Лукашенко

19 августа 2020, 07:35  •  63 • В мире
Бывший претендент на выборах в президенты Белоруссии Валерий Цепкало с семьёй не смог попасть на рейс польской авиакомпании LOT. Примечательно, что неделей ранее Цепкало беспрепятственно уже улетал из Киева в Варшаву.
В Киеве бывшего претендента на выборах в Белоруссии Валерия Цепкало с семьёй не пустили на рейс до Варшавы. Как сообщил сам политик, представитель авиакомпании LOT, посовещавшись с кем-то из начальства, отказался пустить семейство на рейс.
При этом, отмечает некогда соперник Лукашенко в президентской гонке, у него и семьи были и шенгенские визы, и разрешение главного санитарного врача Польши. При этом ещё неделю назад Цепкало сумел без особых проблем вылететь из Киева в Варшаву и вернуться, передаёт РИА Новости.
Впрочем, как сообщил позднее пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан, политик вылетит в Польшу сегодня, но уже другим рейсом. Ситуация урегулирована. По его словам, сотрудник авиакомпании попросту не разобрался в "каких-то правилах".
Напомним, что супругой Цепкало является представительница объединённого штаба белорусской оппозиции Вероника Цепкало. Ранее она вслед за мужем также покинула республику.
Отметим, что Валерий Цепкало объявлен в межгосударственный розыск властями Белоруссии, против него завели уголовное дело о взятке.

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