Польшу взбесило решение "Газпрома"

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В Варшаве напомнили российскому концерну условия Ямальского контракта

Польшу не устраивает решение "Газпрома", который подал заявку о пересмотре цены на газ. Об этом заявил концерн PGNIG.

Увеличение стоимости голубого топлива, прописанное в документе, не имеет оснований, отметили в компании. Также, добавили в Варшаве, требование противоречит условиям действительного до 2022 года Ямальского контракта, по которому газ в Польшу должен поставляться объемом не меньше 10 млрд куб.м в год, а страна может использовать от 8,7 млрд кубометров, согласно принципу "бери или плати".

При этом "Газпром" подал заявку, чтобы стоимость поставляемого в Польшу газа пересмотрели в сторону повышения. Но, по Ямальскому контракту, цена изменится не раньше, чем через три года после принятия решения о ее изменении, указали в PGNIG, пишет РИА "Новости".

Споры Польши и "Газпрома" продолжаются не один день. Ранее российская компания выразила категоричное несогласие с требованием Варшавы оплатить миллиардный штраф за "Северный поток – 2" и подала апелляционную жалобу