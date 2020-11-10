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Польшу взбесило решение "Газпрома"

10 ноября 2020, 10:35  •  209 • Политика
Фото: Gazprom/Instagram.com/www.globallookpress.com
В Варшаве напомнили российскому концерну условия Ямальского контракта
Польшу не устраивает решение "Газпрома", который подал заявку о пересмотре цены на газ. Об этом заявил концерн PGNIG.
Увеличение стоимости голубого топлива, прописанное в документе, не имеет оснований, отметили в компании. Также, добавили в Варшаве, требование противоречит условиям действительного до 2022 года Ямальского контракта, по которому газ в Польшу должен поставляться объемом не меньше 10 млрд куб.м в год, а страна может использовать от 8,7 млрд кубометров, согласно принципу "бери или плати".
При этом "Газпром" подал заявку, чтобы стоимость поставляемого в Польшу газа пересмотрели в сторону повышения. Но, по Ямальскому контракту, цена изменится не раньше, чем через три года после принятия решения о ее изменении, указали в PGNIG, пишет РИА "Новости".
Споры Польши и "Газпрома" продолжаются не один день. Ранее российская компания выразила категоричное несогласие с требованием Варшавы оплатить миллиардный штраф за "Северный поток – 2" и подала апелляционную жалобу

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