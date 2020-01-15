Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт

Автор:

Латышев Сергей

Командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев взял древнюю столицу Польши Краков в январе 1945 года в результате искусного манёвра. Он запретил, чтобы сохранить величественную архитектуру старинного города, эту воплощённую в камне память о прошлом, использование артиллерии в боях за Краков, хотя это увеличивало потери его войск. А до сих пор живущий (скоро ему исполнится 103 года) советский разведчик Алексей Ботян, прототип героя знаменитого в своё время фильма «Майор Вихрь», организовал взрыв гигантского склада взрывчатки. Её должны были использовать нацисты в последний момент для подрыва и затопления Кракова, чтобы затруднить Красной армии дальнейшее наступление. За что Ботян получил много лет спустя звание Героя России.

Современные польские историки заявляют, что всё это фейки, что никакой угрозы для Кракова не существовало (и поэтому никакие улицы и площади города в честь Конева называться не должны). Да и вообще немцы не собирались его защищать. И так во всём…

Польша официально не отмечает 75-летие освобождения Варшавы от гитлеровских войск, в котором – помимо Красной армии – участвовало сформированное в СССР Войско Польское. Варшава отказывается приглашать президента России Владимира Путина на празднование очередной годовщины освобождения русской армией 27 января 1945 года лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), где в газовых камерах были уничтожены около двух миллионов человек, в том числе советские граждане. В боях за освобождение лагеря и его окрестностей погибло свыше 200 советских военнослужащих. Польский президент Анджей Дуда отказался принимать участие 23 января в проводимом в Израиле по тому же поводу мероприятии, организаторами которого являются израильский МИД и Фонд всемирного форума памяти Холокоста. Дескать, потому, что главным гостем на нём будет Путин.

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял недавно резолюцию, согласно которой СССР, чьим правопреемником является Россия, наравне с нацистской Германией виноват в начале Второй мировой войны, а невинная Польша стала их «первой жертвой». В тексте документа при этом справедливо отмечается, что «величие нации и отношений между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории». Только эта правильная мысль адресуется кому угодно, кроме самих поляков. Неизменным фоном для этих и других демаршей Варшавы такого рода остаётся уничтожение на территории страны советских военных памятников, требования «репараций», фабрикация выставляющих Польшу неизменно в самом благоприятном свете исторических мифов, безудержная русофобия, начавшая вызывать отторжение даже на уровне польской элиты.

Скоро польские школьники будут считать, что Освенцим освободили американцы с англичанами вместе с немцами, а мучили там людей – русские? Фото: Globallookpress

Достали. Слишком много вранья

В России действия польских властей решительно осудил президент Путин, посвятивший проблеме фальсификации Варшавой истории неформальный саммит СНГ. Перед лидерами Содружества он обнародовал доказывающие причастность самой Польши к возникновению Второй мировой войны подлинные документы. Поскольку оскорбительные, нацеленные на монетизацию польские претензии (Литва, Латвия, Эстония и кое-кто ещё тоже готовят свои), которые стоявший за «проектом Гитлер» Запад как бы не видит, касаются не только русских.

Последней реакцией Москвы по данной теме стало пугающее своей возможностью предположение официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что антифашистам в Европе скоро, возможно, придётся уйти в подполье.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются», – написала Захарова на своей странице в Facebook. И это касается не одной только Польши.

​Но поскольку Польша является всё-таки страной более европейской, чем местечковая Прибалтика, именно в ней откровенная несправедливость и абсурдность происходящего стали вызывать растущую критику даже на уровне правящих и околоправящих кругов, не говоря уже о честных независимых интеллектуалах.

Спикер польского Сената Томаш Гродзкий: «Если бы я был президентом Анджеем Дудой, я бы пригласил президента Путина на мероприятия в Освенциме в Польше». Фото: Czarek Sokolowski / AP / ТАСС

Так, спикер польского Сената Томаш Гродзкий раскритиковал накануне президента Польши за неприглашение Путина на очередную годовщину прекращения кошмара Освенцима и за бойкот соответствующих мероприятий в Израиле:

Президент Анджей Дуда загнал себя угол, и в данный момент у него есть выбор между плохим и худшим вариантом. Поедет он в этот Израиль или нет – оба варианта плохие. Если бы я был президентом Анджеем Дудой, я бы пригласил президента Путина на мероприятия в Освенциме в Польше, и если бы Путин не приехал, игра была бы другой, и у Дуды были бы аргументы.

Неожиданную поддержку Россия получила и от первого руководителя профсоюза «Солидарность», бывшего президента страны Леха Валенсы, который обвинил перед этим Варшаву в создании лживого исторического мифа.

Валенса в телеинтервью, комментируя неприглашение Путина на мемориальные мероприятия в Освенциме, напомнил нынешней польской власти, что именно русские являются освободителями концлагеря, что «это – историческая правда, и никто не изменит её». Политик добавил, что «если польское правительство желает создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьёзно».

Экс-президент Польши Лех Валенса: «Если польское правительство желает создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьёзно». Фото: Grzegorz Banaszak / Globallookpress

Поскольку Варшава не пригласила Путина, указал Валенса, следовало ожидать, что президент Дуда не будет иметь права голоса в Израиле, и «если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог».

Подобные взгляды уже давно высказывает всячески третируемый польскими властями политик и публицист Матеуш Пискорский: в иерусалимском форуме, на который приедет Путин и не приедет Дуда, примут также участие лидеры США, Британии, Франции и ФРГ. Между тем мировые СМИ уже пишут, что «польский президент бойкотирует мемориальные мероприятия по Холокосту в Израиле» (Associated Press) или что «национал-популистское правительство Польши изображает Польшу и её граждан исключительно в качестве жертв Второй мировой войны» (Süddeutsche Zeitung).

Осудив в этой связи «многолетнюю практику варварского осквернения и уничтожения мест исторической памяти о подвиге Красной армии на польской земле», Пискорский сделал вывод, что «Дуда, избегая встречи с Путиным в Иерусалиме, упустил, вероятно, последний шанс спасения международного имиджа Польши». Политик согласился с мнением близкого к польским правым публициста и писателя Петра Зарембы: «Из-за глупых конфликтов с Россией страдают не политики, а Польша».

Вот так это делается

В программном интервью информагентству «Победа РФ» в конце минувшего года Пискорский констатировал, что вместо того, чтобы «не повторять ошибок прошлого в будущем», власти превратили историю Польши «из науки в пропагандистскую «историческую политику», а события прошлого – в «инструмент интерпретирования текущих событий».

Отвечая на провокационный вопрос, нужно ли сохранять на территории Польши памятники русским солдатам, Пискорский сказал:

«Ответ тут очевиден. Конечно, нужно. Освобождая территорию современной Польши, погибли порядка 600 тысяч солдат Красной армии. Почтение их памяти – это вопрос культурного и цивилизационного уровня. Думаю, со мной многие согласятся, если скажу, что эти люди не боролись за конкретную политическую идеологию и осуществление геополитических задач и целей. Они боролись с нацизмом и с оккупацией всей Европы Третьим рейхом. Безусловно, даже просто с моральной точки зрения необходимо чтить их память, в том числе в виде памятников… Это очень важные места на карте исторической памяти Польши».

Российские военные мемориалы в Польше уничтожают, чтобы стереть историческую память. Фото: Ирина Полина/ТАСС

В авангарде переписывания истории, указал публицист, находится Институт национальной памяти. Это чисто пропагандистское учреждение с баснословными зарплатами для сотрудников, бюджет которого во много раз превышает финансирование Академии наук, делает всё для того, чтобы «культивировать образ России как вечного врага Польши, вечной угрозы».

Всё, что противоречит негативному образу России, намеренно уничтожается и будет уничтожаться. Это же относится и к памятникам. Это звенья одной цепи,

– добавил Пискорский.

«В Институте национальной памяти работают политики, историки, учёные, у которых не получилось по объективным причинам заниматься научной деятельностью в рамках университетов, серьёзных научных учреждений. Они из конъюнктурных соображений работают там. Это инструмент политической борьбы, инструмент, полностью подчиняющийся правящей партии, выполняющий заказы и не имеющий ничего общего с научной деятельностью. Он работает по тому же образцу, как и в других странах, которые проводят антироссийскую политику. Например, на Украине. Там подобная структура имеет даже такое же название, как польский аналог, и тоже занимается «исторической политикой», а не историей», – отметил в заключение публицист.

Вместо заключения

Увы, это так. Увы ещё и потому, что Польшу уже дважды в её истории ярко выраженная вражда к России приводила к национальному краху: третьего раза она не переживёт. Радует только то, что всё больше поляков, в том числе представители верхов, это всё-таки начинают понимать. Для начала это уже кое-что.