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Единственный выход для страны - продолжить закупку топлива

Разработая в Польше концепция, которая предполагает полный отказ от закупок российского газа, может выйти боком. Об этом предупредили аналитики китайского издания Sohu.

Некоторое время назад власти страны представили новый проект энергетической стратегии до 2024 года, согласно которому Варшава сделает упор на ядерную энергетику и полностью откажется от угля и газа, поставляемых Россией. Однако если в Польше попытаются осуществить задуманное, то, вероятней всего, потерпят фиаско, считают китайские эксперты.

Еще не начав рализацию стратегии, Варшава успела столкнуться со сложностями. Уже сейчас им требуется серьезно модернизировать инфраструктуру, но денег на проведение работ нет. Они могли бы обратиться за помощью к ЕС, но надеяться на нее особо не стоит – большинство европейских стран предпочтет не иметь ничего общего с ядерным проектом. Не исключено, что Польша может столкнуться с сильным давлением Евросоюза, который потребует отказаться от реализации концепции, предполагающей создание новой АЭС на европейской территории.

В такой ситуации польские власти могли бы закупить американский газ, но выгода от такого решения сомнительна. Стоимость СПГ из США значительно выше российского трубопроводного газа, и, поскольку в ближайшее время в Европе не стоит ожидать открытия нового газового месторождения, у Польши остается лишь один выход – увеличить закупки топлива и подписать с Россией долгосрочный контракт.

"Концепция Польши по отказу от российского газа оборачивается тем, что Варшава при любом раскладе не сможет обойтись без топлива из РФ", – приводит слова аналитиков издание "ПолитРоссия".