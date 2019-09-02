Польшу предложили объявить виновником начала Второй мировой войны

Главный либерал-демократ страны настаивает, что в учебниках по истории ХХ века в разделе «Вторая мировая война» в числе главных инициаторов (может, даже в единственном числе) должна значиться Польша. Глава ЛДПР уверяет, что польский руководитель Юзеф Пилсудский одним из первых европейских лидеров протянул Гитлеру руку дружбы — еще в 1934 году, через год после воцарения нацистов в Германии. И за 5 лет до официального начала второй мировой. Тогда Берлин и Варшава заключили первый для третьего рейха межевропейский пакт о ненападении.

Жириновский, опираясь на документы середины прошлого века, также напоминает, как безобразно повела себя Варшава при заключении Германией, Италией и Англией с Францией Мюнхенского договора, по которому Берлин присоединял к себе Судетскую область Чехословакии. Польша тогда под шумок также оттяпала себе кусок соседней славянской страны — Тешинскую область. И не пустила через свою территорию части Красной Армии, готовые придти на помощь Чехословакии, с которой у Советского Союза был договор.

"Без аншлюса Австрии и без раздела Чехословакии ни о какой войне Германии и СССР в 1941-м и речи быть не могло!» - уверен лидер ЛДПР. А Польша, по его мнению, выступала не как статист, а как участник процесса, который и аплодировал Гитлеру и подыгрывал ему. А в сентябре 1939-го поплатился за это оккупацией немцами своей территории и бегством польского правительства через Румынию в Лондон.....

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