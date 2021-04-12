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Польшу обвинили в планах присоединить Белоруссию

12 апреля 2021, 20:40  •  81 • Политика
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минске раскрыли "секрет" выдачи карты поляка гражданам Республики, проживающим в западных областях страны
В Варшаве хотят присоединить часть Белоруссии к Польше. Об этом заявил депутат Палаты представителей Республики Андрей Савиных в эфире ОНТ.
Он отметил, что с точки зрения геополитики Польша является сухопутным государством, которое расширяется за счет поглощения сопредельных территорий.
"Она не допускает существования национальных меньшинств. Она переделывает население, которое попало в их зону влияния, под титульную нацию", – считает Савиных.
В свою очередь, для белорусов всегда были характерны терпимость и многокультурный код, подчеркнул депутат.
"И отсюда конфликт с поляками, потому что поляки хотели бы видеть нас не многокультурной, многонациональной страной, а частью польского истеблишмента, говорящего на польском языке, преимущественно католического", – пояснил парламентарий.
По мнению Савиных, именно для этого Варшава выдает гражданам Белоруссии карты поляка.
Напомним, на прошлой неделе глава Республики Александр Лукашенко во время заседания, посвященного внешнеполитическим вопросам, гневно высказался в адрес западных соседей. Белорусский президент обвинил Варшаву в том, что там ведет по отношению к Минску "двойную игру", предоставляя убежище "беглым предателям и экстремистам". Кроме того, польские власти героизируют военных преступников и бандитов времен Великой Отечественной войны, передает БелТА.
Бацька отметил небывалую активность польских представителей в Гродно и Бресте. Лукашенко предложил детально исследовать вопрос об оккупации Польшей территорий Белоруссии в 20-30-е годы прошлого века.

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