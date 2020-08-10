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Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали

10 августа 2020, 10:00  •  121 • Аналитика
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В Польше на уик-энд прошли лесбо-гей-транс-беспорядки. Причиной стал боевой активист Михал, идентифицирующий себя в качестве женщины Марго и состоящий в антигомофобном твиттер-активист-акционном комьюнити "Стоп вздору". Комьюнити разоблачает устоявшиеся в польском обществе вздорные идеи, будто ЛГБТ-активисты не уважают окружающих, бесстыдны и агрессивны.
В конце июля, празднуя всемирный прайд и заодно протестуя против гомо-, лесбо-, транс- и квирфобской власти нынешних польских правых из "Права и Справедливости", Марго влез на целый ряд знаковых варшавских памятников и украсил их персонажей шестицветными флагами ЛГБТ (любителям именовать их "радужными" напоминаем, что это подделка под радугу, лишенная голубого цвета).
Так вот: секс-меньшинственные флаги от Марго получили Русалка со щитом и мечом (символ Варшавы), Коперник (главная научная гордость Польши) и, наконец, Иисус Христос, несущий крест.
Акция Марго, широко освещавшаяся в соцсетях, огорчила и расстроила довольно широкие круги поляков.
Власти тоже были не очень довольны — включая судебные, и в конце минувшей недели Марго был обвинен в вандализме и отпущен. После чего был задержан снова — ибо, по версии следствия, напал на агитмобиль правой партии, на котором были "написаны гомофобные лозунги". Пострадали сама машина и ее водитель. Вероятно, нападение Марго совершил, чтобы доходчивей разоблачить вздор об агрессивности ЛГБТ-активистов, — но это только версия.
Узнав об аресте Марго, сотни ЛГБТ-активистов, понимая, что весь передовой мир с ними и за их плечами и что им за борьбу с гомофобными мракобесными правыми не будет вообще ничего, кроме горячего одобрения, поддержки, политических убежищ и грантов на продолжение борьбы, вывалили на улицу, снова взобрались на несчастного Коперника с флагами, попрыгали на полицейской машине и так далее.
В пятницу по итогам встречи полиции Варшавы и ее ЛГБТ-актива 48 представителей последнего попали в участки. Впрочем, в субботу их всех выпустили.
В выходные отчеты о героической схватке передовых людей с мракобесами Польши украсили в обязательном порядке ведущие СМИ передового мира. Борьба, безусловно, будет продолжаться, а денег в нее пойдет больше.
...Что тут хотелось бы отметить.
Самое скучное, что в данной ситуации можно сделать, — это анализировать мотивы и стремления польских гей-транс-активистов. Они известны, они обкатаны на десятках других стран, они прозрачны и банальны: бонусов, привилегий, грантов. Легко заметить, что с признанием секс-меньшинств совершенно равноправными во всем-всем-всем, вплоть до родительства, ни в одной чертовой передовой стране потная борьба за права ЛГБТК+ не утихла. Нет, она начала лишь ветвиться, находить новые конфликтные точки, требовать больше — и не думает демобилизовать свою "электоральную базу", то есть собственно секс-меньшинства, с фронта за гражданские права. Есть все основания полагать, что эта битва будет вечной просто потому, что для гигантской армии протест-менеджеров она необходима как источник статуса и доходов.
Но это, повторимся, скучно и происходит везде.
А вот что тут интересно для нас, так это польский политический мейнстрим, против которого, собственно, натравлены боевые геи (как в любой схватке, там сплелось много интересов, и в частности — как Берлин с Брюсселем, так и американские демократы были бы счастливы снести в Польше власть правых друзей Трампа и поставить что-нибудь более гибкое и актуальное).
Дело в том, что мы предупреждали. Польская политическая элита ошибается, писали мы, думая, будто она сможет увернуться от внедрения у себя передовых ценностей просто потому, что она антироссийский форпост.
Наоборот, предупреждали мы. После того, как антироссийскость — иррациональная, беззаветная, готовая на жертвы, доказанная ритуальным глумлением даже над памятниками Красной армии — будет доказана странам-сюзеренам в совершенной степени, вы вовсе не получите вечное разрешение жить на свой лад.
Нет, как раз на этом месте за вас и возьмутся — ведь опасаться, что вы измените внешнеполитический вектор, будет уже нечего. После того как вы убедите, что с вашей ролью антироссийского форпоста никаких проблем нет, проблемой станете вы сами. Со своей неактуальной любовью к заскорузлым ячейкам общества, со своей несовременной преданностью отжившей религии, со своей симпатией к Трампу.
И сейчас мир может наблюдать своеобразную камеди-драму: Евросоюз и американские демократы изо всех сил пытаются способствовать политическому уничтожению правящей польской партии. Та в ответ искренне ненавидит Вашингтон, Брюссель и Берлин. Но все улыбаются и делают вид, что вовсе не враждуют. При этом, в отличие от венгерского Орбана, польский президент Дуда даже не может особо наглеть и играть в прагматизм, периодически выражая симпатию Кремлю, — русофобия была торговой маркой Варшавы достаточное время, чтобы стать для нее ловушкой.
Эмиссары передового мира это тоже понимают и поэтому последовательно увеличивают свой натиск на "ветхую Польшу". Этим летом они, напомним, едва-едва не дожали ее на президентских выборах.
Но это, слава богу, не наше дело.
Они разрушили у себя наши монументы — так что теперь пусть терпят, когда новые хозяева оскверняют их собственные.

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