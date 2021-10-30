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Польшу исключили из совета Европейских судов

30 октября 2021, 00:55  •  80 • В мире
Судейский совет Литвы продемонстрировал свою «принципиальность»
В столице Литвы состоялось заседание Генеральной Ассамблеи Сети советов Европейских судов, во время которого решался вопрос об исключении Судейского совета Польши из состава этой организации в связи с тем, что Судейский совет Польши не соответствует требованиям о независимости и находится под влиянием властей и политиков.
Представители Судейского совета Литвы, несмотря литовско-польскую дружбу, горячо поддержали исключение Польши из Сети советов Европейских судов.
«Мы должны быть достаточно принципиальными и показать свой подход к вторжению политиков в независимость судов»,
– призвал член Судейского совета, председатель Верховного административного суда Литвы Гинтарас Крижявичюс.
Отдал свой голос за исключение Польского Судейского совета из европейской сети и член Судейского совета Литвы, временный председатель Каунасского окружного суда Марюс Бартининкас.
По словам председателя Генассамблеи Филиппа Донати, заседание прошло вполне успешно и без непредвиденных ситуаций.
«Генеральная ассамблея проголосовала за исключение национального судебного совета Польши, так как он не защищает своих судей, их независимость и не отвечает требованиям обеспечения независимости судебной системы от вмешательства институтов политической власти. Это было очень сложное решение с учётом того, что Польша была одним из учредителей организации и очень важным членом. Но я хочу подчеркнуть, что двери перед Польшей не закрыты абсолютно. Если она возобновит выполнение требований, то сможет вернуться в организацию»,
– рассказал Донати журналистам по итогам заседания. Он пояснил, что всё равно участие Польши в европейской организации судебной власти было приостановлено ещё три года назад, в 2018 году, и за все эти годы со стороны Варшавы не было ни одной попытки обеспечить независимость польских судов. Напротив, в судебной системе Польши с каждым годом растёт количество нарушений принципов независимости судов и правового государства, что несовместимо с правилами Евросоюза, уверен Донати.
Представители Польши не принимали участия в заседании Генеральной Ассамблеи Сети советов Европейских судов, всё решили без них.
Глава Национального совета судебной власти Польши Павел Стырна обвинил Совет европейских судов в том, что польской стороне ничего не сообщили о готовящемся заседании.
В то же время Стырна пообещал, что Национальный совет судебной власти Польши останется независимым органом, и не будет подвергаться давлению со стороны Брюсселя.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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