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Польше прежнего: Москва напомнила Варшаве о союзе с Германией

23 декабря 2019, 02:24  •  67 • Политика
Польша, которая во время Второй мировой войны стремилась стать сателлитом гитлеровской Германии, несет серьезную ответственность за происходившее в Европе в конце 30-х годов прошлого века. Так в Госдуме и Совете Федерации отреагировали на заявление польского МИДа, обвинившего президента РФ Владимира Путина в «искажении истории». Видимо, в восточноевропейской республике забыли, что именно СССР освободил ее от фашистов, с которыми она одной из первых заключила пакт о ненападении, напомнили российские политики. Это мнение разделяют и эксперты, которые объясняют нервозность польских дипломатов неприятными фактами из недавнего прошлого страны.

Короткая память

О неоднозначной роли Польши во Второй мировой войне Владимир Путин сказал на ежегодной пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к недавней резолюции Европарламента, приравнявшей нацизм и фашизм к советскому режиму.
— В 1938 году был подписан так называемый мюнхенский сговор, когда лидеры ведущих стран — Франции, Великобритании — подписали с Гитлером соглашение по разделу Чехословакии. Как повела в этой ситуации себя Польша, которая, как писал один из дипломатов, «сделала всё для того, чтобы поучаствовать в разделе Чехословакии»? — поинтересовался президент. — Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района — Тешинский и еще там второй район. И всё, и забрала их. Вот и всё. Ультиматум выдвинули фактически. Целую группировку создали для агрессии.
Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны». Правительство Польши в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы», и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему», заметил он.
Глава государства заявил, что готов подготовить и опубликовать на эту тему статью на основе архивных материалов. По его словам, в процессе изучения документов становится абсолютно ясно, как в 1930-е годы происходил «процесс умиротворения Гитлера». На следующий день, выступая на неформальной встрече глав государств СНГ, российский лидер вновь вернулся к вопросу, заметив, что резолюция Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» его «несколько удивила» и «даже немножко задела».
Через два дня последовал ответ из Варшавы. В заявлении польского МИДа говорилось, что «слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях».
«С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину», — заявили в МИД Польши.
Однако работу и экспертов, которые должны были разобраться в сложных вопросах истории двух государств, и сами двусторонние отношения на протяжении многих лет подрывала именно Варшава. Об этом 22 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства, — подчеркнула она.
Высказывания Владимира Путина были вызваны последними заявлениями властей ряда европейских стран, которые ставили на одну доску СССР и гитлеровскую Германию, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
— Якобы эти страны несут солидарную ответственность за начало войны. Но это абсолютно не соответствует действительности. Война началась с нападения Гитлера на Польшу, которая несет очень серьезную ответственность за положение в Европе в конце 1930-х годов, — пояснил депутат.
По его словам, именно Польша перед началом войны хотела стать сателлитом Гитлера, а когда республику захватили, ее союзники — Франция и Англия — «чуть ли не братались с немецкими солдатами, но не совершали никаких действий, чтобы отвлечь их силы». Поляки, которые сегодня протестуют против того, чтобы называть вещи своими именами, глубоко закостенели в своей русофобии и отрицании очевидных фактов, заявил парламентарий.
— Проблема искажения истории Польшей возникла на рубеже распада СССР и прогрессирует. Это болезнь, которая насаждалась многие годы и активно подогревается нашими недругами на Западе. Думаю, должно пройти время, чтобы к власти в этой стране пришли адекватные политики и Варшава прекратила искажать историю, — согласен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, в МИД Польши забыли, кто освободил их страну от фашизма и сколько советских людей погибло во время изгнания гитлеровских войск с ее территории.
— Поляки ссылаются на пакт о ненападении, но со стороны Москвы это была вынужденная мера в ответ на многочисленные договоры, которые к тому времени заключили европейские страны. Например, мюнхенский сговор — когда разделили Чехословакию, а часть ее незаконно аннексировала Польша, — заметил политик.

Неприятно, но факт

Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков в разговоре с «Известиями» отметил, что начало Второй мировой — болезненная тема практически для всех европейских стран, которые были в нее втянуты.
— Польша — не исключение. Но эта болезненность базируется еще и на том, что в предвоенный период, вплоть до злополучного сентября 1939 года, Польша пыталась действовать с гитлеровской Германией сообща, — заметил эксперт.
Этот период, напомнил он, длился с 1934 года (когда Варшава уже в первый год пребывания Гитлера у власти поспешила заключить с ним договор о ненападении) вплоть до захвата Тешинской области Чехословакии после мюнхенского сговора 1938 года.
— Сейчас слышать об этих страницах своей истории от российского президента Польше, конечно, неприятно. Польским политикам не хочется отдавать себе отчет в том, что до войны их страна была авторитарным государством во главе с диктатором, политика которого была направлена на активную внешнюю экспансию. «Польша от моря до моря» — таким был один из лозунгов находившихся у власти польских националистов. И в этом смысле предвоенная Польша была сродни нацистской Германии, как это не больно звучит для ее современных политиков, — отметил Владимир Рудаков.
В Варшаве уже привыкли ставить на одну доску гитлеровскую Германию и СССР, но теперь Польше напомнили про ее «вклад» в предвоенную эскалацию в Европе.
— Но нервничать не надо. Польским политикам давно пора признать не самые светлые пятна своей истории вместо того, чтобы валить всю ответственность на нашу страну, — посоветовал Рудаков.
Никакие комиссии не помогут России и Польше сблизить взгляды на события прошлого, считает эксперт РИСИ Олег Неменский. По его мнению, различие позиций двух стран лишь усиливается, и главную роль играет национальная историография.
— В Польше абсолютно нет запроса на более сложный взгляд на историю, чем тот, который признан единственно правильным. Они могут участвовать во всяких комиссиях только с одной целью — убедить российских коллег в своей правоте. Но совершенно не для того, чтобы на основе дискуссии прийти к новым выводам. Это неконструктивный подход, — заявил политолог «Известиям».
По его мнению, Варшава не собирается ничего корректировать, учитывая, что польская историческая мысль сегодня имеет радикальный антироссийский настрой. Поэтому сейчас как-либо его поменять невозможно, полагает эксперт.

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