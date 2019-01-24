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Польше на руку: Саакашвили объяснил, кому действительно помог украинский безвиз

24 января 2019, 11:09  •  57 • Политика
Как считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, от безвизового режима с Евросоюзом выиграла не Украина, теряющая население, а Польша, которой эта ситуация только на руку.
Безвизовый режим с Евросоюзом якобы уничтожает Украину. Об этом заявил бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.
По мнению политика, сам по себе "безвиз" является положительным фактором для людей. Однако действующие власти страны превратили его в прямой инструмент для уничтожения страны.
Из-за тяжелого положения население страны массово перебирается в Польшу на заработки. В результате выгоду получает Варшава, решившая демографическую проблему и ускорившая экономическое развитие.
"Очень быстро развивается за счет Украины и Грузии. Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо", - объяснил он.
Напомним, ранее стало известно о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакшвили поддержал решение о выдвижении депутата Верховной Рады и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в качестве кандидата на пост президента Украины.

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