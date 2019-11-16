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Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

16 ноября 2019, 19:09  •  151 • Украина
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
 
© pixabay.com
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо польской делегации, отправленное в Совет ЕС.

«Чрезмерный импорт кукурузы с Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур. Фермеры сталкиваются с проблемами при продаже своих зерновых, к тому же получаемые цены на них — низкие. В последние годы около половины кукурузы, импортируемой в Польшу, происходит с Украины», — говорится в документе.

По словам польской стороны, Украина становится «очень серьёзным конкурентом для сельского хозяйства ЕС», так как страна имеет преимущества в виде чернозёмных почв, благоприятного климата, а также низкой стоимости рабочей силы и транспорта.

По мнению Варшавы, польские фермеры «применяют высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве», поэтому им сложно конкурировать с дешёвой украинской кукурузой, что в итоге приводит к социальным волнениям в стране.

«Польша просит не предоставлять никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу», — указывается в письме.

Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко заявлял о росте объёма торговли с ЕС на 40% за три года. Он также выражал уверенность, что рынки Евросоюза не закроются для товаров с Украины.

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