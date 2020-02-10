|
Польша ждёт развала Украины: Политолог заявил о притязаниях Варшавы на Волынь
10 февраля 2020, 12:54 • 124 • Политика
Политолог Конрад Рэнкас заявил о притязаниях Польши на Волынь. По его словам, Варшава вернёт земли после окончательного развала украинской государственности.
Польша готова к тому, чтобы забрать себе часть территории Украины в том случае, если произойдёт развал украинской государственности. Об этом заявил журналистам польский политолог Конрад Рэнкас.
Речь идёт о Волыни и Восточной Галиции. По мнению политолога, Киев оккупирует польские земли.
"Кроме того, не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли", - цитирует его слова Украина.ру.
Как добавил Рэнкар, ни у кого нет иллюзий о том, что границы в Европе прочны. В реальности постоянно рождаются новые государства. Вопросом времени является независимость Каталонии или Ирландии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 февраля 2020, 02:39
|
04 февраля 2020, 20:24
|
04 февраля 2020, 00:54
|
05 февраля 2020, 18:54
|
07 февраля 2020, 16:39
|
09 февраля 2020, 01:09
|
06 февраля 2020, 17:39