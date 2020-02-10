Польша ждёт развала Украины: Политолог заявил о притязаниях Варшавы на Волынь

Польша готова к тому, чтобы забрать себе часть территории Украины в том случае, если произойдёт развал украинской государственности. Об этом заявил журналистам польский политолог Конрад Рэнкас.

Речь идёт о Волыни и Восточной Галиции. По мнению политолога, Киев оккупирует польские земли.

"Кроме того, не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли", - цитирует его слова Украина.ру.

Как добавил Рэнкар, ни у кого нет иллюзий о том, что границы в Европе прочны. В реальности постоянно рождаются новые государства. Вопросом времени является независимость Каталонии или Ирландии.