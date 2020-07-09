Польша жалеет, что не смогла захватить Литву в 1944 году

Польские дипломаты во главе с послом Польши в Литве Уршулой Дорошевской, члены польских организаций и ветераны Армии Крайовой (АК) возложили в Вильнюсе цветы к могилам 87 боевиков АК в память о 76-й годовщине операции «Острая брама».

Эта операция была попыткой АК в июле 1944 г. захватить до подхода Красной армии литовскую столицу, предварительно очистив её от немцев. Сегодня это преподносится как благородный порыв поляков спасти Литву от коммунистического нашествия, но в действительности за этим стоял план польской оккупации Литвы с целью получения дополнительного выхода к побережью Балтики.

В операции «Острая брама» и её обеспечении участвовало около 15 тыс. боевиков АК. Выгнать немцев из Вильнюса они не смогли, это сделала 100-тысячная группировка советских войск. Не признавая советскую власть, командование АК действовало параллельно с командованием Красной армии, делая вид, что немцы бегут от них, а не от советских войск. Поляки поспешили водрузить над городом свой флаг, но уже через два часа на его месте развевалось красное полотнище.

Через неделю после изгнания советскими солдатами гитлеровцев из Вильнюса командование АК объявило город неотъемлемой частью Польской Республики. Мнения литовцев никто не спрашивал, как и мнения Москвы, хотя по результатам референдума 1940 года Литва была одной из республик Советского Союза.

«Это было драматическим событием, которое закончилось катастрофой... Чтим героев, конкретных людей, которые погибли и здесь похоронены»,

– заявила посол Польши Уршула Дорошевская об операции «Острая брама».

Она умолчала о том, что эта операция была повторением операции генерала Люциана Желиговского, который в 1920 г. по тайному приказу диктатора Польши Юзефа Пилсудского захватил часть Литвы и создал марионеточное пропольское государство Срединная Литва (Litwa Środkowa).

В 1944 г. полякам не удалось провернуть сценарий а-ля Желиговский. Прибывшие в республику части НКВД разоружили боевиков АК и уничтожили тех, кто оказывал сопротивление. Часть арестованных были осуждены и вывезены для отбывания наказания вглубь СССР. Сегодня их в Польше считают «жертвами сталинского режима», а не чужеземными оккупантами, вторгшимися на литовскую землю.