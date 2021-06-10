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Польша заявила о задержании "агента Кремля"

10 июня 2021, 10:05  •  105 • Политика
Генпрокуратура Польши заявила о задержании "агента Кремля" - шпиона, который якобы собирал информацию в пользу нашей страны.
По данным польского официального агентства РАР, задержанный является гражданином Польши и ранее работал в местном крупном издании Wprost. Уточняется, что задержание произошло 31 мая текущего года.
"Агентство внутренней безопасности задержало Януша Н., прокурор предъявил задержанному обвинение в шпионаже", - говорится в сообщении.
Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Ему инкриминируют шпионаж в пользу спецслужб России.

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