Польша заявила о задержании "агента Кремля"

Генпрокуратура Польши заявила о задержании "агента Кремля" - шпиона, который якобы собирал информацию в пользу нашей страны.

По данным польского официального агентства РАР, задержанный является гражданином Польши и ранее работал в местном крупном издании Wprost. Уточняется, что задержание произошло 31 мая текущего года.

"Агентство внутренней безопасности задержало Януша Н., прокурор предъявил задержанному обвинение в шпионаже", - говорится в сообщении.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Ему инкриминируют шпионаж в пользу спецслужб России.