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Польша затягивает Грузию в НАТО

27 октября 2018, 01:54  •  60 • Война
Цель – создание нестабильности у границ российского Северного Кавказа
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на встрече с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани в Варшаве назвал Грузию «наиболее подготовленным кандидатом» на вступление в НАТО.
«Двери НАТО остаются для Грузии открытыми. Мы полагаем, что Грузия заслуживает членства в Североатлантическом альянсе как наиболее подготовленный кандидат. Но мы понимаем, что необходимо создать определённый международный климат, прежде чем это станет реальностью», – сказал Чапутович.
Залкалиани в свою очередь выразил благодарность Варшаве за поддержку евроатлантических устремлений Тбилиси: «С помощью наших партнёров, в частности Польши, мы установили хорошие отношения с Европейским союзом. Соглашение об ассоциации [с ЕС]… открыло нам новые возможности… У Грузии есть все практические инструменты для подготовки к вступлению в НАТО», – подчеркнул грузинский дипломат.
Чапутович и Залкалиани лукавят: сближение с ЕС и НАТО не приносит грузинам никаких выгод. Некогда богатая Грузия сидит на европейских кредитах, последний из которых в объёме €35 млн. был выделен в августе сего года. После подписания соглашения об ассоциации с ЕС экспорт из Грузии в Европу упал на 35%, зато на 28% вырос импорт из Европы. Показал рост также и экспорт грузинских товаров в Россию (в первое время после подписания соглашения сразу на 41%). Российский рынок остаётся для Грузии значительной величиной.
У Польши на Грузию свои планы – превратить её в источник нестабильности, чтобы перенести эту нестабильность на территорию российского Северного Кавказа и в Черноморский бассейн. С Румынией у Польши подписано соглашение о стратегическом партнёрстве в целях противостояния России на Чёрном море.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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