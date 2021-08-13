Польша закрывает свой медиарынок для иностранцев

«Западные партнёры» возмущены очередным непослушанием Варшавы

Сейм Польши принял поправки к Закону о телерадиовещании об ограничении иностранных инвестиций в СМИ. Отныне доступ иностранных компаний на польский медиарынок будет затруднён.

Власти уверяют, что принятые поправки к закону – это попытка противодействия пропаганде России, Китая и арабских стран.

Оппозиция же объявила – всё это направлено против американского влияния на польские СМИ, имея в виду телеканал TVN, принадлежащего американской компании Discovery Inc., который замечен в частой критике правящей партии «Право и справедливость», правительства и президента Польши Анджея Дуды.

За принятие поправок к Закону о телерадиовещании проголосовало 228 депутатов, против – 216. Теперь поправки к Закону будут обсуждаться в Сенате.

Согласно принятым поправкам, телерадиовещательные компании с долей участия иностранного капитала более 49% (речь идёт о странах, не являющихся членами Евросоюза) в дальнейшем не будут получать лицензии на вещание. Если же телеканалы полностью принадлежат компаниям (или лицам), которые находятся вне Евросоюза, такие телеканалы будут просто закрыты. Правда, есть вариант – перевести их под местное управление.

«Западные партнёры» Польши предсказуемо возмутились.

«Вашингтон предупредил, что отказ продлить лицензию новостному каналу Discovery TVN24 может поставить под угрозу будущие инвестиции в Польшу, в то время как оппозиционные политики осудили законопроект как посягательство на свободу СМИ»,

– пишет Reuters.

И добавляет, что госсекретарь Энтони Блинкен напомнил – речь идёт о самом популярном и независимом телеканале Польши, который одновременно является и одной из крупнейших инвестиций Вашингтона в эту страну.

«Крупные коммерческие инвестиции США в Польшу связывают наше процветание и укрепляют нашу коллективную безопасность. Этот законопроект угрожает свободе СМИ и может подорвать инвестиционный климат в Польше»,

– цитирует заявление госсекретаря Reuters.

Не оставили без внимания очередное «непослушание» Польши и в Британии.

«TVN, вещание которого часто критикует правительство, принадлежит американской группе Discovery, которой придётся продать большую часть своей доли, если законопроект будет принят. Этот шаг является лишь последним в продолжительной атаке на свободу СМИ в Польше, которая началась вскоре после победы PiS на выборах 2015 года, когда правящая партия приняла закон о предоставлении прямого контроля над общественным вещателем TVP»,

– сообщает британская газета The Guardian.

Ну а в Сейме Польши разногласия по поводу принятия поправок были настолько велики, что привели к распаду правящей коалиции, а президент Анджей Дуда отправил в отставку вице-премьера и лидера партии «Согласие» Ярослава Говина, который был категорически не согласен с поправками к закону о телерадиовещании. После чего партия «Согласие» покинула парламентскую коалицию консерваторов.

Недавно вернувшийся в польскую политику экс-глава Евросовета Дональд Туск, комментируя всё происходящее, отметил, что отныне «правительство страны достойно только ухода в отставку».