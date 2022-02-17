|
Польша захотела отгородиться от России забором: Минобороны раскрыло план строительства
17 февраля 2022, 17:55 • 92 • Политика
В Минобороны Польши заявили о планах построить стену на границе с Россией. "Это записано в концепции развития погранохраны, есть такие идеи", - заявил замглавы Минобороны Польши Войцех Скуркевич.
Власти Польши хотят построить забор на границе с Россией. Об этих планах 17 февраля рассказал замминистра национальной обороны Войцех Скуркевич в интервью польскому радио ZET.
Речь идёт о границе Польши с Калининградской областью России. Её длина составляет 203,3 километра. На этом участке польские власти хотят возвести забор длиной 186 километров.
- уточнил замглавы Минобороны Польши.
Напомним, что Польша и страны Прибалтики регулярно анонсируют строительство заборов, однако в итоге всё заканчивается появлением проволочной ограды, которая не может остановить даже диких животных.
Подпишитесь на нас
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 февраля 2022, 11:00
|
15 февраля 2022, 08:45
|
12 февраля 2022, 17:45
|
12 февраля 2022, 04:55
|
12 февраля 2022, 17:45
|
11 февраля 2022, 13:10
|
14 февраля 2022, 00:05