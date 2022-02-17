Польша захотела отгородиться от России забором: Минобороны раскрыло план строительства

В Минобороны Польши заявили о планах построить стену на границе с Россией. "Это записано в концепции развития погранохраны, есть такие идеи", - заявил замглавы Минобороны Польши Войцех Скуркевич.

Власти Польши хотят построить забор на границе с Россией. Об этих планах 17 февраля рассказал замминистра национальной обороны Войцех Скуркевич в интервью польскому радио ZET.

Речь идёт о границе Польши с Калининградской областью России. Её длина составляет 203,3 километра. На этом участке польские власти хотят возвести забор длиной 186 километров.

Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем. Это записано в концепции развития погранохраны, есть такие идеи. Мы хотим еще больше укреплять наши границы современными средствами,

- уточнил замглавы Минобороны Польши.

Напомним, что Польша и страны Прибалтики регулярно анонсируют строительство заборов, однако в итоге всё заканчивается появлением проволочной ограды, которая не может остановить даже диких животных.