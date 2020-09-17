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Польша захотела арестовать граждан России: В Варшаве снова "выкопали" дело Качиньского

17 сентября 2020, 12:55  •  24 • Политика
Польша хочет арестовать российских диспетчеров, работавших при крушении Ту-154, на котором летел польский президент Лех Качиньский. Расследование катастрофы завершено ещё в 2011 году, однако Варшава вновь и вновь продолжает его "выкапывать".
Польша захотела арестовать российских авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолёта с польским президентом Лехом Качиньским. Об этом сообщает польская прокуратура.
Речь идёт о крушении самолёта под Смоленском, которое произошло 10 апреля 2010 года. Ту-154, на котором находился польский лидер, во время посадки задел слишком высокую сосну, что привело к катастрофе. Факторами, приведшими к трагедии, стали неблагоприятные погодные условия и упорное желание польского лидера во что бы то ни стало сесть в Смоленске, несмотря на советы уйти на запасной аэродром. Президент находился в кабине пилотов и оказывал на них давление, следует из переговоров лётчиков с авиадиспетчерами.
К таким выводам пришёл Межгосударственный авиационный комитет, а также Первая польская комиссия. Однако нынешние власти Польши отказались принять эти выводы и созвали вторую комиссию по расследованию. Она уже несколько лет пытается хоть как-то возложить вину за произошедшее на Россию. "Умышленные действия российских диспетчеров" были одной из придуманных этой комиссией версий.
Следственная группа №1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трёх авиационных диспетчеров, нёсших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный, - заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.
Она добавила, что решение суда об аресте российских диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск. После этого Польша будет требовать их выдачи для суда.

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