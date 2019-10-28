Польша задержала "русского шпиона" ради США? В деле агента появился "Северный поток - 2"

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. С заявлением в эфире "Польского радио" выступил пресс-секретарь министра, координирующего работу служб специального назначения, Станислав Жарына.

Заявление могло бы быть громким, если бы не одно но... Никакой конкретной информации о задержанном или фабуле дела в первых сообщениях не было.

"...прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений: в незаконном хранении оружия, амуниции и использовании фальшивых документов", - пожалуй, это вся содержательная часть.

Что приготовила Польша

Очередной шпионский скандал, связанный с Россией, разгорается на этот раз в Польше. Тут, судя по сообщению "Радио Польша", нашли своего "Боширова" - шпиона среди офицеров Агентства национальной безопасности, якобы работающего на русскую разведку.

Известно, что это некий Петр С. и на него следователи якобы уже собрали доказательства работы на Россию. Сам же подозреваемый в шпионаже теперь на три месяца отправлен под арест.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына пояснил, что мужчину задержали во время операции, которую проводило Агентство внутренней безопасности. Обвинения задержанному уже предъявлены.

Итак, личных данных о задержанном на старте не было. Только имя - более типичным русским было бы разве что Иван. А также буква фамилии. Тут так и хочется подсказать, что брать следовало не С, а Б, чтобы подошло под имя нарицательное - Боширов.

Напомним, фамилия Боширов после скандального дела с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери стала чуть ли не нарицательной с легкой руки британских властей, заявивших о причастности к преступлению "агентов ГРУ" Руслана Боширова и Александра Петрова. "Боширов и Петров" в Сети после этого превратились в мем, использующийся пользователями, когда в западной прессе возникает очередная порция шпиономании и ведется поиск "русского следа". На деле же британским властям не удалось доказать ни отравление Скрипалей, ни причастность Боширова и Петрова к шпионажу.

А если не Петр С., то Марек В.

Еще более интересную трактовку приводит eadaily.com. В этой версии говорится, что дело связано со строительством газопровода "Северный поток - 2". В агентстве, по словам пресс-секретаря министра, считают, что от задержанного российские спецслужбы получали сведения о действиях польского правительства касаемо строительства газопровода.

"Он чиновник одного из ведомств, занимающихся экономическими вопросами. Он имел доступ к стратегическим материалам, связанным с энергетической безопасностью Польши", - пояснил Жарына в расширенном комментарии для польского телевидения, говорят журналисты.

Остается лишь добавить, что в этой версии задержан не Петр С., а Марек В. Срок ареста совпадает - 3 месяца. Кроме того, уточняется, что всего фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

Надо сказать, Польша и "Северный поток - 2" - давняя история. В Европе Польша обслуживает интересы США, что никогда не скрывалось. Власти страны полагают, что газопровод строить нельзя, поскольку это усилит зависимость от России. США же надеются продавать европейским странам свои ресурсы - гораздо более дорогие. Если информация о связи якобы случившегося шпионажа и "Северного потока - 2" верна, то мы имеем дело скорее с политическим подтекстом, оправданным экономическими интересами США.

Последней страной, выступавшей против "Северного потока - 2", оставалась Дания. Будет забавно узнать о так называемом "шпионском скандале" и там. Впрочем, смысла скандалить нет, поскольку эксперты полагают, что сопротивление Дании не помешает реализации проекта.

Польша и русский газ

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года Польша планирует полностью отказаться от закупок российского газа после завершения строительства газопровода Baltic Pipe и расширения СПГ-терминала. "Это наш выход из подчинения России", - заявили в Варшаве, сообщив о подобном "газовом демарше".

По словам уполномоченного правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, в настоящее время Польша получает от "Газпрома" большую часть газа в соответствии с долгосрочным контрактом, от которого Варшава собирается отказаться по его окончании в 2022 году.

После этого момента, отметил Наимский в эфире "Польского радио", получать голубое топливо Польша будет "по другим направлениям". Речь идет о поставках СПГ из США и Катара на СПГ-терминал в Свиноуйсьце, а также о газопроводе Baltic Pipe, который свяжет Польшу с норвежским шельфом через Данию.

Как отметил польский чиновник, это будет "стратегическим выходом", при помощи которого Варшава сможет избавиться от сложившейся российской зависимости. Поэтому после 2022 года весь газ будет поступать не от "Газпрома", а с "других направлений".

Напомним, Польша потребляет ежегодно до 15 миллиардов кубометров газа, при этом она обеспечивает себя собственным газом только на треть. На основании Ямальского контракта Варшава ежегодно закупает у России 10,2 миллиарда кубометров газа.

При этом Польша постоянно требует у "Газпрома" снижения стоимости газа, а в 2015 году PGNiG в связи с этим подала иск в Арбитражный суд в Стокгольме, утверждая, что цена газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на энергетическом рынке Европы.