Польша задалась целью по удвоению численности своей армии • 49 • Аналитика

Начальник польского Генштаба генерал Раймунд Анджейчак заявил газете Rzeczpospolita, что в этом году на военные учения будут призваны 50000 резервистов. По словам генерала, в 2020 году одним из приоритетов Генштаба станет подготовка резервов.



Как резервистов подтягивают к строю

Ранее газета польских военных «Польска сбройна» («Вооруженная Польша») сообщала, что к учениям нынче привлекут до 80000 резервистов. Однако что-то не срослось. Скорее всего, не хватило средств. После выхода Британии из ЕС младоевропейцы почувствовали, что дотации Брюсселя сокращаются, и жить теперь придётся в рамках своих национальных доходов.







Как бы то ни было, но даже цифра, названная генералом Анджейчаком, гораздо больше прошлогоднего привлечения резервистов на военные учения, когда призывалось около 39 тысяч человек. Любопытно, что в вызываемую нынче группу войдут медики, юристы, финансисты, операторы инженерного оборудования, водители, повара и даже священники.



Словом, тыловой персонал. Эксперты полагают, что этих людей переучат другим воинским специальностям. Косвенно на это указывает уточнение польского Генштаба. Он планирует призвать резервистов перед большими учениями, а потом задействовать их, например, в «маневрах американских сил Defender 2020» (так назвала Rzeczpospolita учения НАТО «Defender Europe 2020») и международных военных учениях «Anaconda-20».



Внимание к резервистам польские военные проявили только в последние годы. Было время (в 2009–2012 годах), когда их вообще не привлекали к военным занятиям. В 2013 году призвали всего 3000 человек, в 2014 году – 7,5 тысячи, в 2015 году – уже 14,5 тысячи.



2015 год для Польши считается рубежным. Тогда к власти в стране пришла правоконсервативная партия «Право и справедливость» (ПиС), ностальгирующая по времени Речи Посполитой, территория которой простиралась от Черного моря до Балтийского.



Для начала «ПиС» проявила свои региональные амбиции, явив Польшу как лидера Восточной Европы. Под эту политику с младоевропейцами создали экономический проект «Троеморье», очертаниями напоминающий Речь Посполитую.



Потом Варшава подкачала свои финансовые мускулы. За пятилетку правления «ПиС» она практически удвоила золотой запас страны, доведя его до 228 тонн. Сегодня эти накопления – седьмые среди государств Евросоюза. В Польше стало больше золота, чем в Швеции, Бельгии, Финляндии или Дании. Что до младоевропейцев с их «балтийскими тиграми», то в этой компании Варшава со своей золотой мошной смотрится, как шляхтич на местечковой ярмарке.



Поляки хотят удвоить свою армию

Вторым важным компонентом укрепления региональных позиций Польши стало строительство современных вооружённых сил. В постсоциалистическое время польская элита достигла консенсуса, что стране достаточно примерно 100 тысяч военнослужащих (в армии ПНР было 450 тысяч человек).



К приходу к власти правоконсерваторов из «ПиС» Войско Польское насчитывало 95 тысяч военнослужащих. Для новых политических амбиций этих сил было явно недостаточно. Новая власть поставила задачу увеличить численность вооружённых сил до 200 тысяч человек.



Под эти цели требовалось больше средств, чем располагало польское военное ведомство. Тогда то и появилась действующая поныне оборонная политика Польши, которая включает в себя увеличение бюджета минобороны и численности Войска Польского, создание территориальных добровольных военизированных формирований и подготовку качественного армейского резерва.



Уже есть результаты. Военный бюджет подрос до 50 млрд. злотых (13,1 млрд. долларов США). В строю Войска Польского 128 тысяч человек (сравните с переобучаемым в 2020 году резервом), добровольные формирования насчитывают сейчас порядка 20 тысяч человек.



В сухопутном арсенале Войска Польского 900 танков (четвёртый парк в странах НАТО – после США, Турции и Греции), 90 боевых вертолётов и почти 80 самолетов, большинство из которых – американские F-16. Варшава активно дооснащает свою армию. Она уже договорилась с Вашингтоном о покупке за 6,5 млрд. долларов 32 истребителей F-35. Правда, этот контракт раскритиковали в самой Польше.







Сегодня министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак так рисует перспективы своего ведомства. Рост военного бюджета к 2030 году до 117,2 млрд. злотых (32 млрд. долларов США), численности вооружённых сил – до 200 тысяч человек, формирований "ополченцев" – до 53 тысяч добровольцев (к 2024 году). Как будет на самом деле, сказать сложно. Его предшественник Антоний Мачеревич обещал уже к концу 2017 года поднять численность Войска Польского до 150 тысяч человек. Не получилось.



О подготовке резервистов Мариуш Блащак скромно умолчал, но очевидно, пока польское военное строительство только идёт к заявленным министром высотам, призыв из резерва будет дополнительным фактором, поднимающим вес Польши в манёврах Североатлантического альянса, проводимых на её территории.



Российские военные эксперты отмечают сегодня, что польская армия – одна из лучших в НАТО по выучке. «Сама по себе Польша не представляет для нас опасности, – сказал в газете «Взгляд» первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков, – но при возникновении кризисных ситуаций, конфликта по нескольким направлениям Польша может создать нам серьезные проблемы».



А пока Варшава накачивает свои военные мускулы, закрепляясь в качестве ведущей региональной силы Восточной Европы. Привлечение для этой цели резервистов оказалось весьма полезным для польской военной политики. Начальник польского Генштаба генерал Раймунд Анджейчак заявил газете Rzeczpospolita, что в этом году на военные учения будут призваны 50000 резервистов. По словам генерала, в 2020 году одним из приоритетов Генштаба станет подготовка резервов.Ранее газета польских военных «Польска сбройна» («Вооруженная Польша») сообщала, что к учениям нынче привлекут до 80000 резервистов. Однако что-то не срослось. Скорее всего, не хватило средств. После выхода Британии из ЕС младоевропейцы почувствовали, что дотации Брюсселя сокращаются, и жить теперь придётся в рамках своих национальных доходов.Как бы то ни было, но даже цифра, названная генералом Анджейчаком, гораздо больше прошлогоднего привлечения резервистов на военные учения, когда призывалось около 39 тысяч человек. Любопытно, что в вызываемую нынче группу войдут медики, юристы, финансисты, операторы инженерного оборудования, водители, повара и даже священники.Словом, тыловой персонал. Эксперты полагают, что этих людей переучат другим воинским специальностям. Косвенно на это указывает уточнение польского Генштаба. Он планирует призвать резервистов перед большими учениями, а потом задействовать их, например, в «маневрах американских сил Defender 2020» (так назвала Rzeczpospolita учения НАТО «Defender Europe 2020») и международных военных учениях «Anaconda-20».Внимание к резервистам польские военные проявили только в последние годы. Было время (в 2009–2012 годах), когда их вообще не привлекали к военным занятиям. В 2013 году призвали всего 3000 человек, в 2014 году – 7,5 тысячи, в 2015 году – уже 14,5 тысячи.2015 год для Польши считается рубежным. Тогда к власти в стране пришла правоконсервативная партия «Право и справедливость» (ПиС), ностальгирующая по времени Речи Посполитой, территория которой простиралась от Черного моря до Балтийского.Для начала «ПиС» проявила свои региональные амбиции, явив Польшу как лидера Восточной Европы. Под эту политику с младоевропейцами создали экономический проект «Троеморье», очертаниями напоминающий Речь Посполитую.Потом Варшава подкачала свои финансовые мускулы. За пятилетку правления «ПиС» она практически удвоила золотой запас страны, доведя его до 228 тонн. Сегодня эти накопления – седьмые среди государств Евросоюза. В Польше стало больше золота, чем в Швеции, Бельгии, Финляндии или Дании. Что до младоевропейцев с их «балтийскими тиграми», то в этой компании Варшава со своей золотой мошной смотрится, как шляхтич на местечковой ярмарке.Вторым важным компонентом укрепления региональных позиций Польши стало строительство современных вооружённых сил. В постсоциалистическое время польская элита достигла консенсуса, что стране достаточно примерно 100 тысяч военнослужащих (в армии ПНР было 450 тысяч человек).К приходу к власти правоконсерваторов из «ПиС» Войско Польское насчитывало 95 тысяч военнослужащих. Для новых политических амбиций этих сил было явно недостаточно. Новая власть поставила задачу увеличить численность вооружённых сил до 200 тысяч человек.Под эти цели требовалось больше средств, чем располагало польское военное ведомство. Тогда то и появилась действующая поныне оборонная политика Польши, которая включает в себя увеличение бюджета минобороны и численности Войска Польского, создание территориальных добровольных военизированных формирований и подготовку качественного армейского резерва.Уже есть результаты. Военный бюджет подрос до 50 млрд. злотых (13,1 млрд. долларов США). В строю Войска Польского 128 тысяч человек (сравните с переобучаемым в 2020 году резервом), добровольные формирования насчитывают сейчас порядка 20 тысяч человек.В сухопутном арсенале Войска Польского 900 танков (четвёртый парк в странах НАТО – после США, Турции и Греции), 90 боевых вертолётов и почти 80 самолетов, большинство из которых – американские F-16. Варшава активно дооснащает свою армию. Она уже договорилась с Вашингтоном о покупке за 6,5 млрд. долларов 32 истребителей F-35. Правда, этот контракт раскритиковали в самой Польше.Сегодня министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак так рисует перспективы своего ведомства. Рост военного бюджета к 2030 году до 117,2 млрд. злотых (32 млрд. долларов США), численности вооружённых сил – до 200 тысяч человек, формирований "ополченцев" – до 53 тысяч добровольцев (к 2024 году). Как будет на самом деле, сказать сложно. Его предшественник Антоний Мачеревич обещал уже к концу 2017 года поднять численность Войска Польского до 150 тысяч человек. Не получилось.О подготовке резервистов Мариуш Блащак скромно умолчал, но очевидно, пока польское военное строительство только идёт к заявленным министром высотам, призыв из резерва будет дополнительным фактором, поднимающим вес Польши в манёврах Североатлантического альянса, проводимых на её территории.Российские военные эксперты отмечают сегодня, что польская армия – одна из лучших в НАТО по выучке. «Сама по себе Польша не представляет для нас опасности, – сказал в газете «Взгляд» первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков, – но при возникновении кризисных ситуаций, конфликта по нескольким направлениям Польша может создать нам серьезные проблемы».А пока Варшава накачивает свои военные мускулы, закрепляясь в качестве ведущей региональной силы Восточной Европы. Привлечение для этой цели резервистов оказалось весьма полезным для польской военной политики. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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