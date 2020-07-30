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Польша взбунтовалась против однополых ценностей Европы: "Варварство!"

30 июля 2020, 01:05  •  69 • Политика
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве. "У них одна цель - ещё больше расколоть общество. Я не позволю этого! В Польше мы не допустим ошибок Запада. Мы все видим, к чему приводит терпимость к варварству", - заявил он.
Борцы за права гомосексуалистов перешли границы, развесив радужные флаги ЛГБТ на памятниках. Такое непопулярное в Европе мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Речь идёт об инциденте, который случился в Варшаве минувшей ночью. Неизвестные развесили радужные флаги ЛГБТ-сообщества на памятниках Николаю Копернику, Яну Килинскому и Варшавской русалке. Позднее хулиганы разместили в интернете манифест, в котором назвали свою акцию "борьбой с гомофобией".
"Основным условием любой цивилизованной дискуссии о толерантности является определение границ этой толерантности… Оправдывает ли цель средства? Определённо нет!" - прокомментировал случившееся Моравецкий на своей странице в Facebook.
Он добавил, что существуют определённые границы, которые нельзя переходить. И акты вандализма, которые были совершены в Варшаве "борцами с гомофобией", ни к чему хорошему не приводят, подчеркнул польский премьер.
"У них одна цель - ещё больше расколоть общество. Я не позволю этого! В Польше мы не допустим ошибок Запада. Мы все видим, к чему приводит терпимость к варварству", - написал Моравецкий.
Напомним, что однополые европейские ценности стали для Польши камнем преткновения. Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что не допустит регистрации в своей стране однополых браков и усыновления детей однополыми парами. Это вызвало бурную реакцию в ЛГБТ-сообществе и либеральной среде Польши.

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