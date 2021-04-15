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Польша вызвала посла России в МИД

15 апреля 2021, 21:05  •  107 • Политика
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева на разговор.
Как сообщает агентство PAP со ссылкой на источник, поводом стали санкции США против России и обострение ситуации на Украине. Встреча дипломатов продолжается.
Напомним, что на днях президент США Джо Байден позвонил в Кремль и предложил президенту России Владимиру Путину устроить личную встречу. Некоторые эксперты расценили это как позитивный шаг, однако уже в четверг власти США ввели комплексные санкции против России. Ограничения затронули не только конкретных лиц и организации, но и российский госдолг. Вашингтон запретил американским инвесторам приобретать российские облигации. В России уже ответили, что были готовы к такому повороту событий и что американские санкции не нанесут большого вреда экономике страны.
Военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что отечественный фондовый рынок и рубль сдержанно отреагировали на новые санкции. Доллар подорожал всего на 0,5%. Это говорит о том, что планы Запада повторить для российской экономики 2014 год реализовать уже не удастся.
Скриншот: Telegram/Военкор Котенок
Что же касается ситуации на Украине, то она обострилась в последние несколько недель. Киев начал активно перебрасывать тяжёлую технику в Донбасс и увеличил интенсивность обстрелов. Ситуация также усугубляется жертвами среди мирных жителей, которые гибнут в результате военных действий со стороны украинских силовиков. Россия в ответ стянула войска к южной границе, что вызвало обеспокоенность в США и странах Европы.

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