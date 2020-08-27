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Польша вызвала посла Белоруссии после того, как Лукашенко отказался отдавать Гродно

27 августа 2020, 19:10  •  229 • Политика
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Белоруссии после того, как президент республики Александр Лукашенко отказался отдавать Гродно.
Власти Польши вызвали в МИД посла Белоруссии в связи с заявлениями Лукашенко о том, что Варшава хочет забрать Гродненскую область. Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня в 15:00 в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь, - пишет он в Twitter.
Скриншот:Telegram/@marcin_przydacz
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной заинтересованности Польши в минском майдане. По его словам, Варшава надеется заполучить Гродненскую область в случае развала Белоруссии. При этом, считает Лукашенко, "неустоявшиеся соседи" даже не скрывают своего вмешательства.
Протесты в Белоруссии продолжаются уже несколько недель. Они начались после того, как Центризбирком страны огласил результаты голосования на президентских выборах, согласно которым победу в гонке одержал Александр Лукашенко. Проигравший кандидат Светлана Тихановская объявила себя национальным лидером и создала Координационный совет по передаче власти. Правоохранительные органы расценили это как попытку захвата власти.

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