|
Польша вытеснит украинцев из Львовской области через суд - эксперт
21 октября 2020, 10:05 • 94 • Политика
Варшава планирует действовать по примеру Прибалтики
Львовская область Украины станет польской, когда оттуда через суд вытеснят местных жителей. Подобная схема в свое время была отработана в Прибалтийских республиках, рассказал киевский военный эксперт Юрий Дудкин.
По его данным, поляки готовят почти 3 тыс. исков в международные суды, отстаивая свое право на недвижимость в Львовской области.
"То же самое было в странах Балтии с развалом СССР – там запустили маховик реституции и просто выбрасывали людей из их квартир",
– напомнил Дудкин в эфире "Голоса Правды".
В том, что поляки выиграют эти дела, эксперт не сомневается, потому что с Украиной в мире никто не считается – она слабая и зависимая. А выиграв иски, они просто "оттяпают" часть Незалежной.
Ранее стало известно, что власти Венгрии и Польши обсуждали пересмотр границ Украины так, чтобы часть украинских земель отошла им, передает РИА ФАН.
При этом поляки не скрывают своих притязаний. Некоторое время назад случился скандал: в Польше заметили электрички, на вагонах которых были нарисованы карты страны. На них города Львов и Ровно были отнесены к польской территории.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
94
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 октября 2020, 03:40
|
17 октября 2020, 22:35
|
17 октября 2020, 20:45
|
17 октября 2020, 05:10
|
14 октября 2020, 22:10
|
17 октября 2020, 01:30
|
18 октября 2020, 16:05