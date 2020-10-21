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Польша вытеснит украинцев из Львовской области через суд - эксперт

21 октября 2020, 10:05  •  94 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Варшава планирует действовать по примеру Прибалтики
Львовская область Украины станет польской, когда оттуда через суд вытеснят местных жителей. Подобная схема в свое время была отработана в Прибалтийских республиках, рассказал киевский военный эксперт Юрий Дудкин.
По его данным, поляки готовят почти 3 тыс. исков в международные суды, отстаивая свое право на недвижимость в Львовской области.
"То же самое было в странах Балтии с развалом СССР – там запустили маховик реституции и просто выбрасывали людей из их квартир",
– напомнил Дудкин в эфире "Голоса Правды".
В том, что поляки выиграют эти дела, эксперт не сомневается, потому что с Украиной в мире никто не считается – она слабая и зависимая. А выиграв иски, они просто "оттяпают" часть Незалежной.
Ранее стало известно, что власти Венгрии и Польши обсуждали пересмотр границ Украины так, чтобы часть украинских земель отошла им, передает РИА ФАН.
При этом поляки не скрывают своих притязаний. Некоторое время назад случился скандал: в Польше заметили электрички, на вагонах которых были нарисованы карты страны. На них города Львов и Ровно были отнесены к польской территории.

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