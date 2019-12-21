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Польша высказала аппетиты в момент "раздела добычи": Путин, как и обещал, рассказал об отношениях Европы с Гитлером
21 декабря 2019, 14:39 • 149 • В мире
Президент России Владимир Путин прочёл лидерам СНГ историческую лекцию. В ней руководитель нашей страны рассказал о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли, которую играла Польша в этих событиях в начале Второй мировой войны. Владимир Путин сообщил, что Польша начала высказывать аппетиты, когда "начался раздел добычи". На большой пресс-конференции президент обещал подробно рассказать об искажении истории.
Владимир Путин на встрече с лидерами стран СНГ выступил с исторической лекцией. Президент России рассказал о Мюнхенском сговоре - договоре между Германией, Францией и Великобританией накануне войны. В своей лекции Путин также затронул раздел Чехословакии и роль, которую в этом играла Польша. Видео с отрывком лекции выложил Telegram-канал "Пул № 3".
"Руководители Рейха, которые не делают тайны из того, что их целью является стереть Чехословакию с карты Европы, немедленно воспользовались польским и венгерским демаршами. Чтобы уже 21 сентября объявить через свои официальные печатные органы, что сложилась новая ситуация, для которой требуется новое решение. Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты в момент, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить тех, кто знал о помыслах господина Бека - министра иностранных дел Польши. Который в последнее время проявлял всё большую и большую осторожность в отношении Германии и был полностью информирован о замыслах гитлеровских руководителей. В частности, благодаря систематическим контактам с Герингом в течение уже нескольких месяцев польский министр иностранных дел считал, что раздел Чехословакии неминуем. Что он произойдёт без войны и что это случится до истечения 1938 года. Бек не делал также тайны из своих намерений претендовать на Тешин, а также оккупировать его, если потребуется", - рассказал Владимир Путин.
Президент также напомнил, что все мировые политики оценивали Мюнхенский сговор положительно. "Это очень показательная вещь", - подытожил Путин.
На большой пресс-конференции 19 декабря президент России обещал рассказать об искажении истории и написать к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне статью о причинах, которые побудили Гитлера напасть на СССР.
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