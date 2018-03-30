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Польша втридорога купила у США ракеты, которые её не спасут

30 марта 2018, 17:54  •  155 • Война
Польша и США подписали контракт на покупку американской системы ПРО Patriot на сумму $4,75 млрд. Контракт является первой частью программы модернизации Войска Польского «Висла». Первые две батареи зенитных установок прибудут в Польшу в 2022 г., ещё шесть в 2023 г.
Военный эксперт Рафал Лесецкий называет сделку необычайно дорогой. «Применение их против самолётов и вертолётов было бы слишком невыгодным», – отметил эксперт, указав, что сложно понять, чем является такой контракт для Польши, успехом или поражением.
«Под одним и тем же названием можно получить разное техническое наполнение. Под общим названием систем Patriot кроются системы, которые могут между собой значительно различаться. Мы совершаем покупки в рамках программы «Висла» в два этапа… мы ещё не знаем, сколько будет стоить второй этап», – заявил Лесецкий.
Генерал Вальдемар Скшипчак сказал о том, что боятся выговорить польские власти: системы Patriot бесполезны при гиперзвуковом оружии. Об этом говорят и американцы. Приобретением элементов американской системы ПРО Польша покупает себе, так сказать, политическую безопасность, но к фактической безопасности это отношения не имеет. Польша останется уязвимой и после того, как на её вооружение поступят комплексы Patriot, признаёт Лесецкий.
Безопасной Польшу сделают не американские ракеты, а прочный нейтралитет и неучастие в политических провокациях, затеваемых Вашингтоном.
Соб. корр. ФСК

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