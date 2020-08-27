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Польша вступает в схватку за Белоруссию - Пушков

27 августа 2020, 11:50  •  64 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Страна давно поглядывает в сторону соседних территорий
Варшава взяла курс на смену режима в Минске, сообщил российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, таким образом Польша намерена вступить в схватку за Белоруссию.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова стать представителем "независимого" Минска на международной арене. В этом есть ориентир на отрыв Белоруссии от России. Польша явно нацелена на оппозицию Республики, которая, в случае согласия на предложение, автоматически берет антироссийский курс, считает сенатор.
"Что касается линии нынешних белорусских властей, то очевидно, что "многовекторность" не оправдала себя: Польша это еще раз подтвердила, став главным оппонентом нынешних белорусских властей в Европе", – написал Пушков в "Телеграм".
Он также отметил, что Лукашенко не собирается делиться своим государством и властью ни с кем – ни с Польшей, ни с Россией. Поэтому вопроса об интеграции с РФ в повестке нет. Для белорусского лидера вопрос суверенитета страны является ключевым, а российская сторона, по его мнению, должна оказывать помощь из-за страха потерять Республику, приводит мнение Пушкова URA.RU.
Эксперты полагают, что целостности Белоруссии может серьезно угрожать польская сторона. Мало того, что Варшава давно поглядывает в сторону соседних территорий, в текущей ситуации она может пойти на их аннексию по заказу своего "старшего брата".

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