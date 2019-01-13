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Польша в 2018 году выдала украинцам почти 900 тысяч виз
13 января 2019, 18:24 • 59 • Украина
Польские консульские учреждения на Украине в 2018 году выдали украинцам в общей сложности 876 064 визы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Польши.
РИА Новости
Больше всего виз в 2018 году выдало консульство Польши во Львове — почти 278 тыс. (31,7%). В Луцке было выдано около 179 тыс. виз (более 20%), в Харькове — более 145 тыс. виз (16,6%), в Виннице — почти 130 тыс. виз (14,8%).
Меньше всего виз выдано польскими консульскими учреждениями в Киеве — более 87 тыс. (почти 10%) и в Одессе — свыше 57 тыс. (более 6,5%).
Отмечается, что по сравнению с 2017 годом количество выданных виз в польских консульских учреждениях в прошлом году уменьшилось примерно на 240 тыс.
Это, в частности, связано с введением с 11 июня 2017 года безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в большинство стран ЕС, в том числе и в Польшу.
Ранее глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот заявил, что возможный отток украинских рабочих в Германию является угрозой для экономики Польши. Сообщалось, что в ФРГ могут упростить получение рабочей визы для приезжих из не входящих в ЕС стран.
Как прогнозирует служба занятости, в этом случае порядка 59% трудовых мигрантов с Украины выберут немецкие компании.
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