Польша увидела сигнал в решении России о своей миссии в НАТО

Россия решила приостановить работу своей миссии в НАТО. Польша увидела в этом сигнал. Подробности раскрыл заместитель министра иностранных дел этой страны Марчин Пшидач.

Во время брифинга после заседания Совета Евросоюза в Люксембурге Пшидач выразил сожаление о прекращении работы русского постоянного представительства при НАТО. Он напомнил, что Польша по-прежнему негативно оценивает действия России в центральной и восточной части Европы, однако "всегда выступала за то, чтобы эти каналы были открыты".

Общаясь с журналистами, Пшидач прокомментировал ситуацию от имени своей страны, но тут же оглянулся на штаб-квартиру НАТО. Он отметил, что Польша ждёт реакции на ситуацию именно от неё.

Кроме того, польский замминистра увидел сигнал в решении России.

"Этим решением Россия посылает сигнал о том, что она не заинтересовала в решении каких-либо спорных моментов", - произнёс Пшидач.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, какие два шага России "серьёзно повредят отношениям" с Западом. Эти шаги Москва уже сделала.

Напомним, в начале октября НАТО информировало о лишении аккредитации восьми сотрудников миссии России при альянсе. Ещё две должности упразднили. 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о приостановке постоянного представительства страны при НАТО. Также поставят на паузу деятельность военной миссии связи и информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.