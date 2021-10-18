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Польша увидела сигнал в решении России о своей миссии в НАТО

18 октября 2021, 22:55  •  137 • Политика
Россия решила приостановить работу своей миссии в НАТО. Польша увидела в этом сигнал. Подробности раскрыл заместитель министра иностранных дел этой страны Марчин Пшидач.
Во время брифинга после заседания Совета Евросоюза в Люксембурге Пшидач выразил сожаление о прекращении работы русского постоянного представительства при НАТО. Он напомнил, что Польша по-прежнему негативно оценивает действия России в центральной и восточной части Европы, однако "всегда выступала за то, чтобы эти каналы были открыты".
Общаясь с журналистами, Пшидач прокомментировал ситуацию от имени своей страны, но тут же оглянулся на штаб-квартиру НАТО. Он отметил, что Польша ждёт реакции на ситуацию именно от неё.
Кроме того, польский замминистра увидел сигнал в решении России.
"Этим решением Россия посылает сигнал о том, что она не заинтересовала в решении каких-либо спорных моментов", - произнёс Пшидач.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, какие два шага России "серьёзно повредят отношениям" с Западом. Эти шаги Москва уже сделала.
Напомним, в начале октября НАТО информировало о лишении аккредитации восьми сотрудников миссии России при альянсе. Ещё две должности упразднили. 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о приостановке постоянного представительства страны при НАТО. Также поставят на паузу деятельность военной миссии связи и информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.

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