Польша увеличивает армию, готовясь к войне с Россией и Белоруссией

Вице-премьер Польши и председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак заявили о грядущей модернизации польской армии. Её численность составит как минимум 250 тыс. солдат, в помощь которым будут подготовлены 50 тыс. военнослужащих территориальной обороны.

«Государство, находящееся на границе НАТО и ЕС, должно обладать мощной устрашающей силой и в случае надобности должно уметь самостоятельно и эффективно обороняться в течение долгого времени... Мы хотим сделать Польшу сильной с военной точки зрения в рамках НАТО», – заявил Качиньский.

Он отметил, что запуск механизма оказания военной помощи странам НАТО в случае войны занимает немало времени, а текущее состояние польских вооружённых сил не отвечает современным реалиям войны. Обвинив по привычке Москву в планах возрождения империи, Качиньский назвал опасным факт военного сотрудничества России и Белоруссии.

«Мы вводим добровольную базовую военную службу. Это служба для добровольцев, которые сначала пройдут 28-дневные курсы, а потом специализированные 11-месячные курсы», – отметил Блащак. Такой подход позволит сформировать резерв квалифицированных кадров. Войска территориальной обороны будут состоять из военнослужащих двух категорий. Военнослужащие первой категории будут принимать присягу и участвовать в учениях с профессиональной армией. Военнослужащие второй категории будут на гражданке ждать вызова в часть, если это будет необходимо. Такой формат подготовки резервистов существует в США, отметил Блащак.

Польша придерживается курса на милитаризацию Восточной Европы, будучи не заинтересованной в сохранении мира в регионе. Стремясь к изменению регионального баланса сил с целью достижения геополитического лидерства, Варшава нацеливается на конфликт со странами, в которых видит конкурентов. В данном случае речь идёт о союзных России и Белоруссии.