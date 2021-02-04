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Польша упрекнула США за позицию по "Северному потоку - 2"
04 февраля 2021, 21:55 • 185 • Политика
Варшава разочарована мягкой политикой Байдена в отношении Москвы
В Польше обеспокоены сообщениями о том, что новая администрация Белого дома планирует отменить санкции против "Северного потока – 2". Сенатор Мария Коц упрекнула президента Джо Байдена в непоследовательности, отметив, что разочарована невыполненными обещаниями, данными им ранее.
По словам Коц, западные политики нередко делают резкие заявления в адрес Москвы, но в итоге действуют без необходимой вовлеченности. Так, президент США обещал проводить жесткую политику в отношении России, но после инаугурации стал говорить совсем другое.
Сенатор подчеркнула, что Польша заинтересована в остановке "Северного потока – 2", чтобы Европа не стала "заложником России". Москва в случае завершения проекта получит мощный инструмент давления на другие страны, который ей передаст Берлин. Именно Германия подрывает европейскую солидарность, заключила Мария Коц в интервью Polskie Radio.
Вашингтон согласился на отмену санкций против трубопровода, но только если Берлин выполнит ряд условий. Тем временем в США требуют от Байдена введения новых ограничений.
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