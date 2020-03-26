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Польша уничтожила европейскую солидарность ради медицинских масок и борьбы с Россией - эксперты
26 марта 2020, 14:35 • 184 • Политика
Скандал вокруг Польши, которая обвиняет Италию в попытке развалить НАТО для сближения с Россией, говорит о том, что идея о европейской солидарности скончалась под ударом коронавируса. Как считают эксперты, в такой ситуации Европа не сможет быстро оправиться от кризиса.
Власти Польши обвинили Италию в попытке развала НАТО изнутри. Ситуацию прокомментировал эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.
Ранее стало известно о том, что польская сторона не пустила в своё воздушное пространство самолёты ВКС России, которые доставляли гумпомощь, оборудование и военных медиков на территорию Италии, серьёзно пострадавшей из-за эпидемии коронавируса. В результате авиатранспорту пришлось делать крюк и дозаправляться в Сочи.
Действия Варшавы осудил член Совета Федерации Алексей Пушков, который напомнил, что Польша и Италия являются союзниками по НАТО, поэтому такой удар в спину выглядит особенно подло. В ответ польская сторона попыталась обвинить Москву в дезинформации.
Ситуацию усугубляет и скандал вокруг поставок медицинских масок. Дело в том, что власти Польши и Чехии присвоили себе львиную долю грузов с гуманитарной помощью для итальянцев. Прага вообще заявила о победе над преступниками, а на признание ошибок ей понадобилось три дня. Складывается парадоксальная ситуация, когда страны Евросоюза пытаются обворовать своих же партнёров, пока власти России и Китая пытаются помочь итальянцам.
При этом польское издание Onet жалуется на то, что российско-итальянское сотрудничество наносит урон по западным санкциям.
"Вероятность того, что Италия поддержит очередное продление санкций, введённых по отношению к России за вторжение на Украину, почти равна нулю", - заявили в СМИ.
Итальянская сторона же отчаянно нуждается в помощи. Посол республики в Москве Паскуале Терраччан особенно акцентировал внимание на то, что российские власти передали 600 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые критически важны для пациентов.
"Убеждён, что наша страна вновь воспрянет с недюжинным мужеством и целеустремлённостью, как это уже не раз бывало в её истории", - цитирует его слова "Взгляд".
А посол России в Риме Сергей Разов решительно дал бой попыткам запустить фейк о том, что помощь якобы предоставляется на возмездной основе. Дипломат посоветовал пообщаться с жителями Бергамо, а не выискивать "коварные замыслы".
Комментируя ситуацию, Александр Ионов напомнил об исторических дружественных связях между Москвой и Римом. Когда коронавирус ударил по Европе, больше всего пострадала Италия, которую другие страны ЕС бросили на произвол судьбы. И только Россия пришла на помощь.
Это наглядно демонстрирует смерть идеи о так называемой европейской солидарности. Что касается Польши, то она придерживается не только политики антигуманизма.
"Сегодняшних польских политиков можно смело записывать в аутсайдеры и в людей, которые пытаются создать политический хайп и провокацию на фоне пандемии. Мне стыдно за польское руководство. Мне за них стыдно", - отметил он в интервью "Политэксперту".
Сенатор Алексей Пушков продолжил комментировать ситуацию. Он не исключил, что из коронавирусного кризиса Китай может выйти сильнее, чем прежде, быстро восстановив подпорченный имидж. Этого нельзя сказать о Европе.
"Урон имиджу Китая будет преодолён его вкладом в борьбу с вирусом. И у Китая есть деньги. У Европы после обвала их не будет", - цитирует его слова РИА ФАН.
Отметим, что всё же не все европейские государства отстранились от итальянцев. Так, правительство Германии поддержало идею по использованию стабфонда Евросоюза для оказания финансовой поддержки Риму.
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