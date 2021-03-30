Польша уколола Берлин за поддержку России: "Имперские замашки"

Бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев уколол Берлин за поддержку России. Причём в основе его мнения - позиция США. "Имперские замашки", - говорит польский политик о России.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Брюсселе, презентовал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу новый вектор взаимодействия Вашингтона с Североатлантическим альянсом. Тогда же представитель американского правительства выразил опасения, что "Северный поток - 2" негативно скажется на интересах Польши, Украины, а также остальных союзников Соединённых Штатов и Альянса.

В интервью Polskie Radio Шереметьев объяснил, почему эта проблема так заботит США. Всё дело в Германии, а также в центрах, которые нацелены либо на укрепление, либо на ослабление международной системы.

Экс-глава Минобороны считает, что Россия демонстрирует "имперские замашки", стремясь объединить под властью Кремля земли от Владивостока до Лиссабона. Но такое общее пространство нельзя создать без надёжного союзника.

"В одиночку она слишком слаба, поэтому она ищет партнёра в лице Германии", - уверен польский политик.

Он добавил, что "Северный поток - 2" поможет России добиться от Германии и в целом от Западной Европы поддержки, чтобы воплотить "имперские амбиции". Блинкен говорил о том, что в США это прекрасно осознают. Однако что об этом думает сам Берлин, ещё непонятно, отметил Шереметьев.