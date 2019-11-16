|
Польша угрожает судом Германии из-за преференций для "Северного потока - 2"
16 ноября 2019, 22:39 • 78 • Политика
Польша угрожает судом Германии из-за преференций для "Северного потока - 2". По мнению компании PGNiG, Берлин не учёл вопросы безопасности.
Польская сторона угрожает подать в суд на ФРГ, если последняя не учтёт интересы Варшавы в рамках имплементации Газовой директивы ЕС по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом сообщает телеканал "360".
Угрозы исходят от главы польской госкомпании PGNiG Петра Возняка. Он выразил своё недовольство действиями бундестага, который решил вывести часть трубопровода из-под действия директивы Евросоюза.
Топ-менеджер заявил, что Берлин должен был изначально учесть вопросы безопасности поставок, а также влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран.
Ранее представители PGNiG проинформировали о том, что с 2023 года Польша не будет получать газ из России. Вместо этого она сделает ставку на американский СПГ и собственные ресурсы.
"Компания рассчитывает самостоятельно обеспечивать добычу 2,5 миллиарда кубометров газа, которые будут транспортироваться в Польшу по строящемуся газопроводу Baltic Pipe", - приводит слова Петра Возняка РИА ФАН.
Отметим, что компания Nord Stream 2 AG намерена бороться с дискриминацией, которую власти Евросоюза проявляют по отношению к проекту "Северный поток - 2". Своё несогласие с рядом положений Газовой директивы оператор трубопровода высказал ещё в апреле этого года.
В июне прошла встреча Nord Stream 2 AG с членами Еврокомиссии, но мирового соглашения достичь не удалось. Исчерпав доступные методы, компания решила передать иск в Арбитражный суд.
Представители Nord Stream 2 AG считают, что ЕС грубо нарушил взятые на себя международные обязательства в рамках Энергетической хартии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 ноября 2019, 10:09
|
14 ноября 2019, 02:24
|
09 ноября 2019, 23:12
|
10 ноября 2019, 16:54
|
12 ноября 2019, 17:39
|
12 ноября 2019, 07:39
|
14 ноября 2019, 10:24