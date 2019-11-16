Польша угрожает судом Германии из-за преференций для "Северного потока - 2"

Польская сторона угрожает подать в суд на ФРГ, если последняя не учтёт интересы Варшавы в рамках имплементации Газовой директивы ЕС по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом сообщает телеканал "360".

Угрозы исходят от главы польской госкомпании PGNiG Петра Возняка. Он выразил своё недовольство действиями бундестага, который решил вывести часть трубопровода из-под действия директивы Евросоюза.

Топ-менеджер заявил, что Берлин должен был изначально учесть вопросы безопасности поставок, а также влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран.

Ранее представители PGNiG проинформировали о том, что с 2023 года Польша не будет получать газ из России. Вместо этого она сделает ставку на американский СПГ и собственные ресурсы.

"Компания рассчитывает самостоятельно обеспечивать добычу 2,5 миллиарда кубометров газа, которые будут транспортироваться в Польшу по строящемуся газопроводу Baltic Pipe", - приводит слова Петра Возняка РИА ФАН.

Отметим, что компания Nord Stream 2 AG намерена бороться с дискриминацией, которую власти Евросоюза проявляют по отношению к проекту "Северный поток - 2". Своё несогласие с рядом положений Газовой директивы оператор трубопровода высказал ещё в апреле этого года.

В июне прошла встреча Nord Stream 2 AG с членами Еврокомиссии, но мирового соглашения достичь не удалось. Исчерпав доступные методы, компания решила передать иск в Арбитражный суд.

Представители Nord Stream 2 AG считают, что ЕС грубо нарушил взятые на себя международные обязательства в рамках Энергетической хартии.