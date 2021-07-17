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Польша у руля ОБСЕ в «рубежные времена»

17 июля 2021, 13:15  •  153 • В мире
Остановит ли польское председательство процесс утраты самостоятельности ОБСЕ?
В 2022 году Польша по принципу ротации будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В этой связи глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау представил в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ приоритеты польского руководства. В первую очередь это «конфликт, влияющий на безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины», – сообщает Украинская служба Radio Poland.
«Этот конфликт уже привел к гибели более 13 тысяч человек. Польская сторона будет полностью поддерживать любые дипломатические усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Украине и вокруг нее в соответствии с Минскими соглашениями и в полном уважении её суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах», – заявил в Вене министр Збигнев Рау. При этом он считает, что «конфликт в Украине – один из самых экстремальных вызовов безопасности Европы». Что конкретно собирается предпринимать Польша для прекращения войны на Донбассе, Рау не сообщил. Зато отметил, что приоритетом польского председательства в ОБСЕ будут урегулирование и конфликтов в Грузии и Приднестровье. Из этого перечня уже понятно, что Польша видит себя в ОБСЕ участником тех событий, которые будут подогревать градус русофобии и истерию вокруг Минских соглашений, присутствия российских миротворцев в ПМР, абхазского и южноосетинского вопросов.
Что касается Украины, стоит напомнить, что Польша была одним из посредников урегулирования конфликта между государственной властью и евромайданом в 2014 году, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поставил подпись под соглашением между президентом Януковичем и оппозицией, представлявшей протестующих. Это было 21 февраля 2014 года, в ночь государственного переворота. При этом президент Украины сразу же приказал силовикам отступить от майдана Незалежности и отправляться в места постоянной дислокации, а Верховная Рада в течение часа после подписания соглашения вернула Конституцию 2004 года, как и было оговорено. То есть власть свою часть соглашения выполнила, но это не остановило путчистов. Значит, что за всё, что случилось после подписания документа, несёт ответственность и Польша, поскольку конфликт не был урегулирован – случился государственный переворот, спровоцировавший события в Крыму и на Донбассе. Лучшее, что может сделать Варшава – это признать свою ответственность и ввести санкции против тех, кто нарушил февральское соглашение, а также принудить украинскую сторону выполнить Минские соглашения как в военной части, так и в политической.
Но Збигнев Рау ничего не говорит о таком подходе, который был бы наиболее верным и результативным.
«Польша вскоре встанет у "штурвала" организации – не будет преувеличением сказать – в рубежные для нас всех времена. От того, насколько успешно Варшаве удастся сплотить государств-участников вокруг объединительных идей и вернуться к культуре коллективной выработки компромиссов, во многом будет зависеть, сохранится ли ОБСЕ как инструмент обеспечения мира и стабильности»,
– заявил глава российской миссии при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он призвал будущее польское председательство «включить вопрос повышения эффективности ОБСЕ в число приоритетных тем 2022 года». И сказал о том, что российская сторона надеется, что будущее председательство «остановит процесс утраты ОБСЕ самостоятельности в решении многих актуальных проблем в географической зоне своей ответственности».
Соб. корр. ФСК

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